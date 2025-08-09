Thủ tướng 'chốt' ngày đưa đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên về đích

Ngày 9.8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra tiến độ và động viên, tặng quà các lực lượng tham gia thi công đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên tại xã Thái Hòa và xã Dân Chủ, tỉnh Phú Thọ. Cùng đi có Phó chủ tịch T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các lực lượng biểu thị quyết tâm đưa dự án về đích trong ngày 19.8 ẢNH: PHAN HẬU

Đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên là một trong những dự án năng lượng trọng điểm đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo an ninh năng lượng cho khu vực miền Bắc.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 7.410 tỉ đồng, có tổng chiều dài khoảng 229,5 km đi qua địa phận 31 xã thuộc 2 tỉnh Lào Cai và Phú Thọ, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Đặng Hoàng An cho biết, dự án đã hoàn thành bàn giao mặt bằng 468/468 vị trí móng tại 2 tỉnh Lào Cai, Phú Thọ; đã chi trả tiền cho 170/213 hộ dân (79,81%), còn 43 hộ; 113/213 hộ (53,05%) đã di chuyển ra ngoài hành lang tuyến, còn 100 hộ chưa di chuyển.

Hiện nay, dự án hoàn thành rải và kéo dây 22/242 khoảng néo, đang thi công kéo dây 23/242 khoảng néo, chưa thi công 197/242 khoảng néo.

Cũng theo ông Đặng Hoàng An, hiện nay dự án còn khối lượng thi công rất lớn, thời gian thi công ngắn, địa hình đồi núi cao, hiểm trở, đường thi công dốc, lầy, trơn trượt sẽ cần phải huy động nhiều nhân lực để đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ.

Dứt khoát phải hoàn thành trong ngày 19.8

Chia sẻ tại buổi làm việc, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cho biết, trong dự án này, Đoàn thanh niên các xã ở 2 tỉnh Lào Cai, Phú Thọ đã huy động hơn 1.500 lượt thanh niên đóng góp ngày công lao động tham hỗ trợ người dân giải phóng mặt bằng, vận chuyển tài sản, tận thu nông lâm sản, phát quang hành lang tuyến...

"T.Ư Đoàn cam kết với Thủ tướng Chính phủ, EVN cần huy động bao nhiêu thanh niên sẽ sẵn sàng đáp ứng đầy đủ để góp phần đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ", Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy chia sẻ tại buổi làm việc.

Chỉ đạo sau khi thăm công trường, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là dự án truyền tải điện trọng điểm của quốc gia. Nếu hoàn thành sớm, dự án đóng góp vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế ở các tỉnh miền Bắc; huy động tối đa sản lượng từ các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lập ngay tổ chỉ huy tiền phương, giao Chủ tịch EVN Đặng Hoàng An làm tổ trưởng, chịu trách nhiệm điều phối, huy động lực lượng công an, quân đội, thanh niên..., triển khai tập trung thi công, hoàn thành các công trình phần việc trong dự án.

"Những ngày tới là giai đoạn tổng tiến công trong Dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên, dứt khoát phải hoàn thành dự án trong ngày 19.8", Thủ tướng Phạm Minh Chính nói và giao cho Bộ Quốc phòng dựng lán trại, đảm bảo hậu cần cho các lực lượng thi công tại thực địa.

Người đứng đầu Chính phủ thăm hỏi, động viên thanh niên tình nguyện xã Thái Hòa tham gia hỗ trợ dự án ẢNH: PHAN HẬU

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trao đổi với Bí thư Đoàn thanh niên xã Thái Hòa về triển khai các hoạt động tình nguyện giúp người dân tận thu lâm sản, sớm bàn giao mặt bằng cho dự án ẢNH: PHAN HẬU

7 giờ sáng ngày 9.8, thanh niên tình nguyện xã Thái Hòa đồng loạt ra quân giúp các hộ dân trong phạm vi giải phóng mặt bằng ẢNH: PHAN HẬU





Thanh niên tình nguyện xã Thái Hòa giúp dân tận thu lâm sản, phát quang hành lang tuyến của dự án ẢNH: PHAN HẬU



Bất chấp thời tiết nắng gắt, 40 thanh niên tình nguyện xã Thái Hòa quyết tâm dọn sạch hành lang tuyến ở vị trí chân cột 405 ẢNH: PHAN HẬU