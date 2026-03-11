Thủ tướng chủ trì hội nghị phát triển 'kinh tế bạc'

"Kinh tế bạc", hay còn gọi là "kinh tế tóc bạc", là khái niệm chỉ toàn bộ các hoạt động, sản phẩm, dịch vụ được thiết kế, vận hành nhằm đáp ứng nhu cầu của người cao tuổi. Hội nghị do Hội Người cao tuổi Việt Nam và Bộ Y tế cùng các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức, kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới các tỉnh, thành phố.

Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi nhận thức trong phát triển "kinh tế bạc" liên quan đến người cao tuổi ẢNH: NHẬT BẮC

Cùng dự có Phó thủ tướng Lê Thành Long, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; đại diện các tổ chức quốc tế, Tổ chức Y tế thế giới, Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc, cơ quan điều phối Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá chủ đề của hội nghị có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với phát triển bền vững của đất nước, mang tính chất chuyển đổi nhận thức rất quan trọng trong bối cảnh già hóa dân số diễn ra nhanh chóng.

Hiện trên thế giới, "kinh tế bạc" đang trở thành một xu hướng phát triển tất yếu của nhân loại. Theo dữ liệu từ Quỹ dân số Liên Hiệp Quốc, mỗi năm thế giới có thêm khoảng 58 triệu người bước vào nhóm người cao tuổi; dự kiến đến năm 2050 thì con số này sẽ tăng hơn gấp đôi. Tuổi thọ trung bình toàn cầu đang tăng nhanh, đạt mức 73,5 tuổi vào năm 2025. Nhóm người từ 80 tuổi trở lên đang là bộ phận tăng nhanh nhất.

Việt Nam đã bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011; tốc độ gia tăng người cao tuổi ngày một nhanh. Theo báo cáo, tính đến tháng 3.2025, cả nước đã có gần 17 triệu người cao tuổi. Thực tế này đang mang đến cả thách thức lẫn cơ hội, tạo ra áp lực về an sinh xã hội nhưng đồng thời cũng là động lực để đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển bền vững của đất nước.

Văn kiện Đại hội XIV của Đảng không chỉ xem người cao tuổi là đối tượng thụ hưởng phúc lợi mà còn là một bộ phận của nguồn nhân lực, đồng thời cũng đặt ra mục tiêu chỉ số phát triển con người HDI phấn đấu đạt khoảng 0,8; tuổi thọ trung bình đạt khoảng 75,5 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh tối thiểu là 68 năm, Việt Nam phấn đấu thuộc nhóm 40 quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giới.

Đây là cơ sở chính trị về phát triển "kinh tế bạc" và Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đặt ra nhiệm vụ xây dựng đề án phát triển kinh tế bạc Việt Nam, nhằm nâng cao phúc lợi, chất lượng cuộc sống người cao tuổi, phát huy nguồn lực từ người cao tuổi đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội.

Chính phủ đã ban hành Chiến lược quốc gia về người cao tuổi đến năm 2035. Nghị quyết 36 của Chính phủ ngày 6.3 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 đã đưa ra các giải pháp thúc đẩy dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao - một trụ cột cốt lõi của "kinh tế bạc". Hội nghị hôm nay sẽ nghiên cứu các kinh nghiệm thế giới, bàn những giải pháp để chuyển từ gánh nặng già hóa sang cơ hội phát triển kinh tế, biến thách thức thành cơ hội...