Tin vui đầu năm cho người cao tuổi: TP.HCM mở trung tâm 'đẩy lùi' lão hóa

Ngày 26.2, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) tổ chức lễ khai trương Trung tâm Y học tái tạo và phục hồi nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người bệnh, đặc biệt đối với người cao tuổi.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS-BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất cho biết, việc thành lập trung tâm giúp mở rộng lựa chọn điều trị cho người bệnh, đồng thời thúc đẩy ứng dụng y học tái tạo trên nền tảng bằng chứng khoa học.

PGS-TS-BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất phát biểu tại buổi lễ ẢNH: BV

Trong bối cảnh dân số già hóa nhanh và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng toàn diện, mô hình điều trị không chỉ dừng ở chữa bệnh mà hướng tới phục hồi chức năng, tái tạo mô và nâng cao chất lượng sống. Trung tâm Y học tái tạo và phục hồi được hình thành từ yêu cầu thực tiễn đó.

Trung tâm tập trung phát triển các liệu pháp y học tái tạo dựa trên công nghệ tế bào gốc, huyết tương giàu tiểu cầu, các chế phẩm sinh học tự thân và kỹ thuật sinh học phân tử tiên tiến.

Các ứng dụng trọng tâm bao gồm: Điều trị các bệnh lý mạn tính và thoái hóa, đặc biệt trong lĩnh vực cơ xương khớp; hỗ trợ phục hồi tổn thương thần kinh, tim mạch và các bệnh lý chuyển hóa; điều trị bệnh lý da, tái tạo mô mềm, phục hồi tổn thương sau viêm, sẹo, lão hóa; ứng dụng tái tạo và phục hồi trong lĩnh vực thẩm mỹ y khoa theo hướng an toàn, sinh học và ít xâm lấn.

Chuyên gia Nhật Bản thăm khám cho bệnh nhân ẢNH: BV

Bên cạnh đó, trung tâm còn đầu tư phòng lab nuôi cấy, bảo quản tế bào gốc và sản phẩm sinh học. Trong tương lai, y học có thể sử dụng tế bào gốc chọn lọc theo từng cơ quan nhằm tăng hiệu quả, hạn chế tác dụng phụ. Trung tâm hợp tác với nhiều cơ sở uy tín trong nước và nhận hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Đại học Juntendo (Nhật Bản).

Theo lãnh đạo bệnh viện, đây là hướng đi phù hợp với xu thế y học cá thể hóa, tận dụng tối đa khả năng tự phục hồi của cơ thể, giảm can thiệp phẫu thuật và cải thiện chất lượng sống lâu dài.

Việc đưa Trung tâm Y học tái tạo và phục hồi vào hoạt động thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Bệnh viện Thống Nhất trong việc chuyển đổi mô hình chăm sóc từ điều trị đơn thuần sang chăm sóc tích hợp, toàn diện và nhân văn. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng trong chiến lược phát triển bệnh viện theo định hướng chuyên sâu về lão khoa và chăm sóc dài hạn trong tương lai.

Lãnh đạo Bệnh viện Thống Nhất thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Trung tâm Y học tái tạo và phục hồi ẢNH: BV

PGS-TS-BS Võ Thành Toàn, Phó giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, Giám đốc Trung tâm Y học tái tạo và phục hồi cho biết, y học tái tạo và phục hồi đã xuất hiện từ lâu nhưng mới phát triển mạnh trong những năm gần đây, khi Việt Nam và thế giới bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Những tiến bộ về tế bào gốc và các chế phẩm từ tế bào gốc góp phần nâng cao hiệu quả tái tạo và phục hồi chức năng cơ thể. Thay vì chỉ điều trị khi bệnh đã tiến triển, mô hình này hướng đến phát hiện sớm các dấu hiệu suy giảm chức năng cơ quan, can thiệp kịp thời nhằm làm chậm quá trình lão hóa và hạn chế biến chứng không thể hồi phục.

Lễ khai trương đơn vị thẩm mỹ nội khoa, Bệnh viện Thống Nhất ẢNH: HOÀI NHIÊN

Cùng ngày, Bệnh viện Thống Nhất khai trương đơn vị thẩm mỹ nội khoa thuộc Khoa Da liễu - miễn dịch dị ứng. Đơn vị triển khai nhiều dịch vụ như: điều trị mụn, nám, tàn nhang và rối loạn sắc tố; điều trị sẹo rỗ, sẹo lồi, sẹo co kéo; hỗ trợ xóa nhăn, cải thiện chảy xệ; làm sáng, mịn da, thu nhỏ lỗ chân lông; tạo hình thon gọn gương mặt, nâng mũi, tạo hình cằm bằng phương pháp không phẫu thuật.