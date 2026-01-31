Khám bệnh miễn phí cho hơn 1.000 người cao tuổi Hà Nội

Sáng 31.1, tại Hà Nội, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với các đơn vị triển khai chương trình "Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Vì một Việt Nam khỏe mạnh năm 2026", đã khám bệnh miễn phí cho hơn 1.000 người cao tuổi ở Hà Nội.

Người cao tuổi được khám bệnh miễn phí tại Hà Nội ẢNH: ĐĂNG HẢI

Tại chương trình, đội ngũ y, bác sĩ đến từ nhiều bệnh viện và cơ sở y tế tuyến T.Ư đã khám, tư vấn sức khỏe về các chỉ số sức khỏe cơ bản: huyết áp, chiều cao, cân nặng, chỉ số khối cơ; khám sàng lọc nguy cơ dinh dưỡng; xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu (18 chỉ số); thực hiện cận lâm sàng theo chỉ định của bác sĩ: siêu âm ổ bụng, điện tim, chụp X-quang phổi.

Đặc biệt, hơn 1.000 người cao tuổi đến tham gia chương trình còn được nhận những phần quà dinh dưỡng và tham gia nhiều hoạt động thể dục bổ ích; được tư vấn cài app quản lý sức khỏe từ xa và sử dụng AI tư vấn y tế.

Ban tổ chức tặng quà là sản phẩm dinh dưỡng cho người cao tuổi ẢNH: ĐĂNG HẢI

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Hữu Tú, Phó chủ tịch thường trực Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, nhấn mạnh Nghị quyết 72-NQ/TW của T.Ư Đảng đã đặt ra những định hướng rất rõ ràng về việc chuyển mạnh từ tư duy chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe, từ bị động sang chủ động, từ cá nhân sang cộng đồng.

"Với tinh thần tiên phong của lực lượng thầy thuốc trẻ, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam xác định trách nhiệm không chỉ là tham gia khám chữa bệnh, mà còn là lực lượng đi đầu trong việc đưa các chủ trương lớn của Đảng vào cuộc sống, bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực và bền bỉ, đặc biệt đối với nhóm người cao tuổi - nhóm dân số đang ngày càng gia tăng và cần được chăm sóc toàn diện hơn", anh Tú chia sẻ.

Anh Nguyễn Hữu Tú phát biểu tại chương trình ẢNH: ĐĂNG HẢI

Theo anh Tú, chương trình không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ y tế trước mắt mà còn góp phần hình thành thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động, khuyến khích người cao tuổi quan tâm hơn tới vận động thể chất, dinh dưỡng khoa học và theo dõi sức khỏe định kỳ - những yếu tố then chốt giúp nâng cao chất lượng sống khi về già.