Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Khám bệnh miễn phí cho hơn 1.000 người cao tuổi Hà Nội

Vũ Thơ
Vũ Thơ
31/01/2026 15:57 GMT+7

Hơn 1.000 người cao tuổi tại Hà Nội đã được khám bệnh miễn phí và tặng quà khi tham gia chương trình 'Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Vì một Việt Nam khỏe mạnh năm 2026'.

Sáng 31.1, tại Hà Nội, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với các đơn vị triển khai chương trình "Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Vì một Việt Nam khỏe mạnh năm 2026", đã khám bệnh miễn phí cho hơn 1.000 người cao tuổi ở Hà Nội.

Khám bệnh miễn phí cho hơn 1.000 người cao tuổi Hà Nội - Ảnh 1.

Người cao tuổi được khám bệnh miễn phí tại Hà Nội

ẢNH: ĐĂNG HẢI

Tại chương trình, đội ngũ y, bác sĩ đến từ nhiều bệnh viện và cơ sở y tế tuyến T.Ư đã khám, tư vấn sức khỏe về các chỉ số sức khỏe cơ bản: huyết áp, chiều cao, cân nặng, chỉ số khối cơ; khám sàng lọc nguy cơ dinh dưỡng; xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu (18 chỉ số); thực hiện cận lâm sàng theo chỉ định của bác sĩ: siêu âm ổ bụng, điện tim, chụp X-quang phổi.

Đặc biệt, hơn 1.000 người cao tuổi đến tham gia chương trình còn được nhận những phần quà dinh dưỡng và tham gia nhiều hoạt động thể dục bổ ích; được tư vấn cài app quản lý sức khỏe từ xa và sử dụng AI tư vấn y tế.

Khám bệnh miễn phí cho hơn 1.000 người cao tuổi Hà Nội - Ảnh 2.

Ban tổ chức tặng quà là sản phẩm dinh dưỡng cho người cao tuổi

ẢNH: ĐĂNG HẢI

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Hữu Tú, Phó chủ tịch thường trực Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, nhấn mạnh Nghị quyết 72-NQ/TW của T.Ư Đảng đã đặt ra những định hướng rất rõ ràng về việc chuyển mạnh từ tư duy chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe, từ bị động sang chủ động, từ cá nhân sang cộng đồng.

"Với tinh thần tiên phong của lực lượng thầy thuốc trẻ, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam xác định trách nhiệm không chỉ là tham gia khám chữa bệnh, mà còn là lực lượng đi đầu trong việc đưa các chủ trương lớn của Đảng vào cuộc sống, bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực và bền bỉ, đặc biệt đối với nhóm người cao tuổi - nhóm dân số đang ngày càng gia tăng và cần được chăm sóc toàn diện hơn", anh Tú chia sẻ.

Khám bệnh miễn phí cho hơn 1.000 người cao tuổi Hà Nội - Ảnh 3.

Anh Nguyễn Hữu Tú phát biểu tại chương trình

ẢNH: ĐĂNG HẢI

Theo anh Tú, chương trình không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ y tế trước mắt mà còn góp phần hình thành thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động, khuyến khích người cao tuổi quan tâm hơn tới vận động thể chất, dinh dưỡng khoa học và theo dõi sức khỏe định kỳ - những yếu tố then chốt giúp nâng cao chất lượng sống khi về già.

Tin liên quan

Thực hiện mục tiêu người dân được khám sức khỏe miễn phí mỗi năm một lần

Thực hiện mục tiêu người dân được khám sức khỏe miễn phí mỗi năm một lần

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ V, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đề nghị Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cần xung kích thực hiện mục tiêu người dân được khám sức khỏe miễn phí mỗi năm một lần.

Phố đi bộ Hà Nội có phòng khám sức khỏe miễn phí

Toàn dân được khám sức khỏe miễn phí từ năm 2026: Người trẻ nói rất vui

Khám phá thêm chủ đề

Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam hà nội khám bệnh miễn phí người cao tuổi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận