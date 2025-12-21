Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Thực hiện mục tiêu người dân được khám sức khỏe miễn phí mỗi năm một lần

Vũ Thơ
Vũ Thơ
21/12/2025 12:30 GMT+7

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ V, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đề nghị Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cần xung kích thực hiện mục tiêu người dân được khám sức khỏe miễn phí mỗi năm một lần.

Sáng 21.12, tại Hà Nội đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tham dự đại hội có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bà Đào Hồng Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược T.Ư.

Về phía T.Ư Đoàn có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam: Khám sức khỏe miễn phí cho người dân mỗi năm - Ảnh 1.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và các đại biểu đến tham dự đại hội

ẢNH: ĐĂNG HẢI

Các phong trào của Hội đã lan tỏa mạnh mẽ

Phát biểu tại đại hội, anh Bùi Quang Huy đánh giá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa qua, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã thể hiện rõ vai trò là tổ chức xã hội nghề nghiệp có ảnh hưởng lớn trong khối thanh niên trí thức ngành y tế, tập hợp được hơn 90.000 hội viên trên cả nước.

Các phong trào của Hội đã lan tỏa mạnh mẽ, trong đó, Hội đã kiên trì triển khai hai trục xuyên suốt. Đó là: thầy thuốc trẻ tiên phong sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, cải tiến chất lượng và thầy thuốc trẻ xung kích tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Qua đó, tạo ra được bản sắc rất riêng của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trong phong trào thanh niên nói chung.

Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam: Khám sức khỏe miễn phí cho người dân mỗi năm - Ảnh 2.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại đại hội

ẢNH: ĐĂNG HẢI

"Những kết quả được nêu trong báo cáo không chỉ cho thấy quy mô ngày càng mở rộng của các hoạt động Hội, mà quan trọng hơn là phản ánh chiều sâu chuyên môn, tính tổ chức và định hướng phát triển bền vững của lực lượng thầy thuốc trẻ Việt Nam", anh Bùi Quang Huy nhìn nhận.

Theo anh Bùi Quang Huy, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam không chỉ làm tốt vai trò tình nguyện vì cộng đồng mà đã từng bước làm chủ công nghệ, chủ động kiến tạo các mô hình y tế mới, linh hoạt thích ứng với bối cảnh khủng hoảng và yêu cầu phát triển dài hạn. Đây chính là biểu hiện sinh động của bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần nhân ái và năng lực đổi mới sáng tạo của đội ngũ thầy thuốc trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên chuyển đổi số.

Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam: Khám sức khỏe miễn phí cho người dân mỗi năm - Ảnh 3.

Bà Bùi Thị Minh Hoài trao bằng khen của Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho tập thể Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam

ẢNH: ĐĂNG HẢI

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả toàn diện mà Hội đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, anh Bùi Quang Huy đề nghị, bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần khát vọng phụng sự, tiên phong đổi mới, đột phá sáng tạo xây dựng ngành y tế phát triển trong kỷ nguyên vươn mình, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cần tập trung cao độ phát huy sức trẻ và trí tuệ để thực hiện thành công mục tiêu chiến lược, đặc biệt là hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, của ngành y tế.

Góp phần đưa nền y học Việt Nam vươn tầm quốc tế

Anh Bùi Quang Huy đề nghị đại hội quan tâm thảo luận và có giải pháp thực hiện một số nội dung trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, xung kích, quyết tâm thực hiện mục tiêu người dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất mỗi năm một lần.

"Đây là thước đo về an sinh xã hội và sự công bằng trong chăm sóc sức khỏe. Hội phải là lực lượng nòng cốt trong việc chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh, từ thụ động sang chủ động.

Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam: Khám sức khỏe miễn phí cho người dân mỗi năm - Ảnh 4.

Anh Bùi Quang Huy trao bằng khen của Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho những cá nhân xuất sắc

ẢNH: ĐĂNG HẢI

Các đồng chí cần triển khai các giải pháp mang tính đột phá để đạt và vượt chỉ tiêu khám, tư vấn, sàng lọc sức khỏe cho người dân trên toàn quốc trong nhiệm kỳ này, lồng ghép việc khám sàng lọc với việc hướng dẫn người dân tạo và sử dụng hồ sơ sức khỏe điện tử từ ứng dụng y tế thông minh, đưa công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu đi vào chiều sâu và bền vững", anh Bùi Quang Huy đề nghị.

Cạnh đó, Hội cần phát huy vai trò xung kích thực hiện nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và tiên phong trong chuyển đổi số y tế. Tinh thần xung kích của thầy thuốc trẻ phải được thể hiện qua hành động cụ thể, đó là tiếp tục tổ chức các chuyến công tác tình nguyện tại vùng khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo, nơi cần nhất sự hỗ trợ về y tế.

Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam: Khám sức khỏe miễn phí cho người dân mỗi năm - Ảnh 5.

Các đại biểu Thầy thuốc trẻ tham dự hội nghị

ẢNH: ĐĂNG HẢI

Đặc biệt, theo anh Bùi Quang Huy, hội cần tăng cường nâng cao y đức chuyên môn và mở rộng kết nối toàn cầu. 

"Các đồng chí cần liên tục tự bồi dưỡng, rèn luyện y đức, giữ vững lời thề của người thầy thuốc. Song song đó, cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo, phấn đấu triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng, công bố trên các báo quốc tế.

Hội cũng cần thực hiện hiệu quả chương trình phát triển nguồn lực, kết nối thầy thuốc trẻ toàn cầu, tạo điều kiện cho y bác sĩ trẻ được học tập, tiếp thu kỹ thuật tiên tiến của thế giới, góp phần đưa nền y học Việt Nam vươn tầm quốc tế", anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

Dịp này, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao tặng bằng khen cho tập thể Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

