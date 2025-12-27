Thủ tướng: Chúng ta đã vượt qua 'những cơn gió ngược', đạt nhiều thành tựu quan trọng

Sáng nay 27.12, Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 11 đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội.

Đại hội có sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt; nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Phó chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư; cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư và địa phương. 2.025 đại biểu chính thức, là những điển hình tiên tiến tiêu biểu trên khắp mọi miền đất nước, đã về dự đại hội.

Phong trào thi đua yêu nước - động lực xuyên suốt các thời kỳ lịch sử

Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11 ẢNH: TUẤN MINH

Phát biểu khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư, đã nhấn mạnh những kết quả nổi bật của phong trào thi đua yêu nước trong thời gian qua.

Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng cho biết, sinh thời Bác Hồ từng khẳng định: "Phong trào thi đua là một trong những thắng lợi lớn của nhân dân ta". Trong thời khắc có ý nghĩa quyết định đối với vận mệnh dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, đặt nền móng cho phong trào thi đua yêu nước của cách mạng Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc đại hội ẢNH: TUẤN MINH

Trải qua các thời kỳ lịch sử, phong trào thi đua yêu nước luôn gắn liền với những mốc son chói lọi của dân tộc, trở thành động lực quan trọng đưa đất nước giành được nhiều thắng lợi to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiêu biểu là các phong trào: "Ba sẵn sàng", "Ba đảm đang", "Năm xung phong", "Người tốt, việc tốt", "Mỗi người làm việc bằng hai", "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để chiến thắng", "Thi đua quyết thắng", "Vì an ninh Tổ quốc", "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau"…

Đặc biệt, Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 5 của Bộ Chính trị đã trở thành nền tảng tư tưởng, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn vừa qua.

Tạo xung lực mới đưa đất nước phát triển

Theo người đứng đầu Chính phủ, 5 năm qua là giai đoạn đất nước phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thách thức, không chỉ mang tính chu kỳ mà còn là những thời khắc mang tính lịch sử.

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước đây và Tổng Bí thư Tô Lâm hiện nay; cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và sự hợp tác, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, đất nước ta đã từng bước vượt qua khó khăn.

Đại hội thi đua yêu nước có sự tham gia của 2.223 đại biểu ẢNH: TUẤN MINH

"Chúng ta đã vượt qua những cơn gió ngược và đạt được những thành tựu quan trọng, bằng những biện pháp kịp thời, hiệu quả, mang tính xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái. Cuộc cách mạng sắp xếp lại giang sơn đã tạo nền tảng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, phát triển mới và thịnh vượng mới", Thủ tướng khái quát.

Trong những thành tựu chung của đất nước, Thủ tướng nhấn mạnh sự đóng góp tích cực, quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua. Nhiều phong trào có tầm vóc, chiều sâu, sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần tạo nên những dấu ấn và kỳ tích tiêu biểu.

Nổi bật là phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"; phong trào thi đua phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025; phong trào "300 ngày đêm hoàn thành 3.000 km đường cao tốc"; phong trào thi đua thần tốc hoàn thành đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối và Lào Cai - Vĩnh Yên.

Cùng với đó là các phong trào "Bình dân học vụ số", "Học tập suốt đời"; "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc sửa chữa, xây dựng nhà cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại miền Trung; chương trình "Sóng và máy tính cho em".

Những đại biểu nhỏ tuổi nhất tham dự đại hội ẢNH: TUẤN MINH

"Những kết quả tích cực từ phong trào thi đua thời gian qua đã khẳng định thi đua yêu nước đã thấm sâu vào mọi người, mọi nhà, mọi ngành, mọi lĩnh vực; tạo động lực, truyền cảm hứng, lan tỏa niềm tin, khích lệ toàn dân tộc tích cực lao động, sáng tạo và cống hiến cho Tổ quốc", Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11 diễn ra vào thời điểm đặc biệt quan trọng, khi đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Đại hội không chỉ có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm qua, mà còn đề ra phương hướng, nhiệm vụ đột phá cho giai đoạn tiếp theo.

Với sứ mệnh tạo động lực mới, khí thế mới và xung lực mới, đại hội góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.