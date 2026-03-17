Thủ tướng có công điện chỉ đạo mới về xăng dầu

Nguyên Nga
Nguyên Nga
17/03/2026 17:46 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 23 về một số nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thúc đẩy xuất khẩu năm 2026. Trong đó, có chỉ đạo mới liên quan xăng dầu.

Liên quan về tình hình cung ứng và giá xăng dầu, tại Công điện, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công thương phải thực hiện các giải pháp đảm bảo nguồn cung xăng dầu phục vụ cho sản xuất, tiêu dùng theo các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tuyệt đối không để đứt gãy, thiếu hụt nguồn cung, bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp.

Bộ Tài chính phải theo dõi sát tình hình thị trường, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công thương trong điều hành giá xăng dầu, trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu theo quy định pháp luật hiện hành. Đặc biệt, rà soát, xây dựng các mức thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phù hợp với lộ trình hội nhập quốc tế và khu vực nhằm tạo điều kiện đẩy mạnh xuất khẩu, phát triển sản xuất trong nước.

Tăng dự trữ xăng dầu quốc gia là một trong phương án cần thiết để ứng phó căng thẳng thị trường năng lượng toàn cầu

Chiều 17.3, ghi nhận lúc 17 giờ 30 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thế giới vẫn giữ đà tăng mạnh so với ngày hôm qua. Theo đó, giá dầu WTI của Mỹ tăng khoảng 3,2 USD, tương đương gần 3,43% lên 96,71 USD/thùng; giá dầu Brent tiến 3,32 USD, tương đương 3,31%, lên 103,53 USD/thùng. 

Hiện tại, giá xăng dầu trong nước đang được chi sử dụng Quỹ bình ổn với mức chi khá cao, 4.000 đồng/lít/kg đối với xăng RON 95, E5 RON 92, dầu hỏa, dầu mazut và 5.000 đồng/lít với dầu diesel.

Thủ tướng có công điện chỉ đạo mới về xăng dầu

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo ngành xăng dầu cho hay, một số phương án dự phòng đang xem xét có thể là sử dụng nguồn kinh phí dự phòng ngân sách để bình ổn giá; giảm thuế bảo vệ môi trường (có thể về mức 0 đồng) để giảm áp lực lên giá bán lẻ. Đồng thời, có thể kích hoạt các biện pháp bình ổn khẩn cấp nếu giá xăng dầu thế giới tăng quá 20% trong vòng một tháng.

Trước đó, chiều 16.3, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ, Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát và giảm các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến xăng dầu để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trong bối cảnh hiện tại, trình trước ngày 20.3. 

Trong điều kiện cần thiết, nếu tình hình xung đột tại Trung Đông kéo dài, cần rà soát, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét bố trí ngân sách để hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu, với tinh thần lấy sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân làm trụ cột chính để xây dựng chính sách, đảm bảo sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân được ổn định, hạn chế tối đa ảnh hưởng.

Bình ổn giá xăng dầu: Cần giải pháp đồng bộ

Bình ổn giá xăng dầu: Cần giải pháp đồng bộ

Sau 5 lần xả Quỹ bình ổn giá xăng dầu, đà tăng của giá xăng dầu trong nước đã tạm kiểm soát. Thế nhưng để đi đường dài, cần có các giải pháp mạnh hơn, đồng bộ hơn.

