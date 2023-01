Thủ tướng: ‘Đăng kiểm ô tô, cơ chế sinh ra tiêu cực’

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết Bộ GTVT chiều 13.1, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương lãnh đạo Bộ GTVT đã chỉ đạo điều hành "quyết liệt, điều hành chắc tay, nắm chắc vấn đề để triển khai công việc". Các cục, vụ vào cuộc toàn diện, quyết tâm thực hiện bằng được nhiệm vụ dù gặp nhiều khó khăn.

Riêng năm 2022, trong thời gian rất ngắn, Bộ GTVT đã rốt ráo phối hợp, làm ngày làm đêm đạt được nhiều kết quả nổi bật, hoàn thành cả núi công việc như trình Chính phủ báo cáo Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư 6 dự án quan trọng quốc gia.

Đảm bảo điều kiện khởi công đồng loạt 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025 với tỷ lệ giải phóng mặt bằng được bàn giao đạt tới 70% chỉ trong 1 năm (thay vì mất 3 - 4 năm so với các dự án trước).

3 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam, gồm: Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây đã cơ bản đưa vào thông xe kỹ thuật đúng kế hoạch.

Nếu nhiệm kỳ trước, các nguồn vốn được huy động cho hạ tầng giao thông chỉ đạt 136.000 tỉ đồng thì nhiệm kỳ này, con số huy động được là gần 500.000 tỉ đồng.

Dù vậy, Thủ tướng cũng cho rằng, bên cạnh cái được vẫn còn nhiều cái chưa được, những cái chưa được nhức nhối, kéo dài nhiều năm.

Nhắc đến một trong các tồn tại, theo Thủ tướng, xảy ra vụ đăng kiểm ô tô là do cơ chế sinh ra tiêu cực. “Không bắt thì không được, nhưng bắt được thì công an mất nhiều thời gian công sức, xét xử, mất người, mất uy tín”, Thủ tướng nêu và đề nghị Bộ GTVT cần rút kinh nghiệm, xem xét, tổ chức lại đăng kiểm. Không thể để cái bình thường thành cái bất bình thường, ô tô xếp hàng cả đêm chờ đăng kiểm.





“Lãnh đạo Bộ GTVT phải xem xét, xử lý, nhưng phải bình tĩnh chắc chắn, khắc phục bằng được những hạn chế, bất cập vừa qua. Cần phải rút kinh nghiệm, kiểm điểm sâu sắc, xử lý sai phạm, đồng thời phải có tư duy, cách nghĩ, cách làm mới, không để xảy ra tình trạng này nữa”, Thủ tướng yêu cầu.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng cho biết, ngành giao thông đã đạt rất nhiều thành tích trong thời gian qua. Song, ông cũng nêu 2 tồn tại, hạn chế rất lớn của ngành.

Tồn tại thứ nhất là một số cán bộ Cục Đăng kiểm Việt Nam đã vi phạm đạo đức cán bộ, tự diễn biến, tự chuyển hóa, để xảy ra vi phạm rất nghiêm trọng. Bộ Công an đã chỉ đạo Công an TP.HCM và công an một số địa phương bắt giữ một số cán bộ Cục Đăng kiểm Việt Nam và một số trung tâm đăng kiểm.

Thứ hai là việc một số dự án cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 1 (2017 - 2020) không về đích đúng tiến độ.

Lãnh đạo Bộ GTVT cũng cho biết đã rút kinh nghiệm, đưa ra các nhóm nhiệm vụ giải pháp để triển khai, khắc phục các tồn tại, hạn chế để hoàn thành nhiệm vụ năm 2023. Trong đó, giải quyết sớm các vướng mắc hiện nay; tuyệt đối không để xảy ra lãng phí, tham ô, tham nhũng, đảm bảo chất lượng và tiến độ dự án.

Với hoạt động vận tải, nâng cao chất lượng dịch vụ và sản lượng vận tải; phối hợp các bộ, ngành liên quan triển khai giải pháp hiệu quả giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, xử lý nghiêm xe quá khổ quá tải...