Thủ tướng động viên các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành

Thể hiện tinh thần yêu nước, tri ân cao cả với thế hệ đi trước

Cùng đi có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đại tướng Phan Văn Giang; Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, TP.HCM và tỉnh Đồng Nai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên các lực lượng diễu binh, diễu hành của Bộ Quốc phòng, tại Biên Hòa, Đồng Nai ẢNH: TTXVN

Tham gia diễu binh, diễu hành lực lượng Quân đội, dân quân tự vệ có 25 khối, Công an có 17 khối; tổng số gồm hơn 13.000 người của tất cả các quân chủng, binh chủng trong Quân đội Nhân dân VN, Công an Nhân dân và dân quân tự vệ.

Phát biểu động viên các lực lượng quân đội và dân quân tự vệ đang tập luyện để tham gia diễu binh, diễu hành, Thủ tướng đánh giá cao Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ cuộc diễu binh, diễu hành này. Tiểu ban diễu binh, diễu hành đã chỉ đạo tổ chức hiệu quả quá trình tuyển chọn, huấn luyện lực lượng diễu binh, diễu hành và bảo đảm, phục vụ, chế độ, tiêu chuẩn cho các thành phần tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Công tác tổ chức chỉ huy, quản lý, điều hành chặt chẽ, bảo đảm từ trên xuống dưới hoạt động nhịp nhàng, thống nhất, hiệu quả, trong điều kiện số lượng lớn quân số, vũ khí trang bị, phương tiện được huy động tham gia thực hiện nhiệm vụ. Công tác truyền thông về sự kiện, hoạt động huấn luyện, hợp luyện, tổng hợp luyện các lực lượng diễu binh, diễu hành cũng được chỉ đạo hiệu quả.

Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương tinh thần trách nhiệm và những nỗ lực, cố gắng của các lực lượng trong thời gian vừa qua.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ diễu binh, diễu hành, Thủ tướng đề nghị các lực lượng thực hiện tinh thần "năm nhất": chuẩn bị kỹ lưỡng nhất; tinh thần tốt nhất; động tác đẹp nhất; hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả nhất; bảo đảm hậu cần chu đáo nhất.

Thủ tướng tin tưởng lực lượng diễu binh, diễu hành sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong ngày lễ trọng đại của dân tộc; thể hiện tinh thần yêu nước, tri ân cao cả với thế hệ đi trước, đặc biệt là những người đã cống hiến, hy sinh để bảo vệ Tổ quốc.

Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn tại lễ kỷ niệm

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm, kiểm tra, động viên lực lượng Công an đang tập luyện tại Trung tâm bồi dưỡng và huấn luyện nghiệp vụ số 2, Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động, Bộ Công an ở H.Long Thành, Đồng Nai.

Thủ tướng biểu dương sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ quản lý và gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ, học viên đại diện cho toàn lực lượng Công an nhân dân đã tích cực luyện tập với cường độ cao, với tinh thần "vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập".

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, khắc nghiệt, cán bộ, chiến sĩ nam đã rất vất vả, các chiến sĩ nữ lại càng gian nan, vất vả hơn nhiều lần. Nhưng với quyết tâm rất cao, các cán bộ, chiến sĩ đã "luyện bước đi, rèn ý chí, nghìn người như một", để lại những hình ảnh đẹp, ấn tượng, thể hiện tinh thần kỷ luật, bản lĩnh của người lính, sự lớn mạnh và trưởng thành của lực lượng vũ trang cách mạng.

Hợp luyện diễu binh tối 18/4: Xem từng khối lực lượng tiến về Hội trường Thống nhất

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào thành công chung của lễ kỷ niệm, Thủ tướng yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, vừa là vinh quang, trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân. Các cán bộ, chiến sĩ cần tập trung cao độ với tinh thần "khẩn trương nhất; nghiêm túc nhất; quyết tâm cao nhất", đoàn kết, đồng lòng, hiệp đồng chặt chẽ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thể hiện sức mạnh của lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, bộ, ngành, UBND TP.HCM và các địa phương liên quan trong công tác chỉ huy, chỉ đạo, điều hành các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm bảo đảm đúng chương trình, kịch bản; đồng thời triển khai phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động tại lễ kỷ niệm.