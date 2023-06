Thủ tướng: Đủ điều kiện chuyển Covid-19 sang bệnh nhóm B

Tại cuộc họp, Bộ Y tế cho biết, từ đầu dịch đến nay, cả nước đã ghi nhận trên 11,5 triệu ca mắc, hơn 10,6 triệu ca khỏi bệnh (92,1%).



Thủ tướng Phạm Minh Chính NHẬT BẮC

Số ca mắc trung bình hàng tháng năm 2021 là 144.000 ca, năm 2022 là 816.000 ca; tỷ lệ tử vong (số người chết/số ca mắc) năm 2021 là 1,86%, năm 2022 là 0,1%. Từ đầu năm đến ngày 29.5, cả nước ghi nhận 85.493 ca mắc, trung bình hàng tháng ghi nhận 17.000 ca mắc (giảm 8,5 lần so với năm 2021, giảm 48 lần so với năm 2022). Cả nước ghi nhận 20 ca tử vong do Covid-19, tỷ lệ tử vong giảm mạnh xuống còn 0,02%. Các ca tử vong ghi nhận trong thời gian này đều là những trường hợp có bệnh nền nặng đang điều trị từ trước, phần lớn có tiền sử chưa tiêm đủ mũi vắc xin phòng Covid-19.