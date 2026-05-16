Thủ tướng Đức không khuyên con cái sang Mỹ học và làm việc

Phát biểu tại một hội nghị của thanh niên Công giáo ở thành phố Wurzburg (Đức) ngày 15.5, Thủ tướng Merz cho biết ông không còn coi Mỹ là "miền đất hứa", The Guardian đưa tin.

"Ngày nay, ngay cả những người được giáo dục tốt nhất ở Mỹ cũng đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm", ông Merz nói. Thủ tướng Đức và vợ Charlotte có 3 người con, trong độ tuổi 30 đến 45.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz gặp gỡ tình nguyện viên tại hội nghị của thanh niên Công giáo ở thành phố Wurzburg (Đức) ngày 15.5 ẢNH: REUTERS

Khi nhắc đến nước Đức, ông Merz kêu gọi người dân không nên rơi vào "trạng thái bi quan" về tình hình thế giới và khuyến khích họ lạc quan hơn về tiềm năng của Đức.

"Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng có rất ít quốc gia trên thế giới mang lại những cơ hội tuyệt vời như nước Đức, đặc biệt là đối với những người trẻ tuổi", ông nhấn mạnh.

Bình luận của ông Merz đã vấp phải sự chỉ trích từ chính khách đối lập. Ông Richard Grenell, cố vấn chính sách đối ngoại lâu năm của đảng Cộng hòa tại Mỹ, cho rằng ông Merz “đã trở thành Chủ tịch châu Âu của Hiệp hội những người mắc 'Hội chứng loạn trí vì ông Trump'”.

Nữ lãnh đạo phe cực hữu Đức Alice Weidel, từ đảng Lựa chọn vì nước Đức (AfD) nói: “Thủ tướng Merz khuyên không nên đến Mỹ vì 'môi trường chính trị'. Trớ trêu thay, chính một vị thủ tướng đang cố tình đẩy đất nước của mình đến bờ vực suy hoại về kinh tế và xã hội giờ đây lại đang chỉ tay cảnh báo”.

Ông Merz thời gian qua có những bình luận chỉ trích chính quyền Mỹ. Cuối tháng 4, ông thẳng thừng nói rằng người Mỹ đang bị Iran “làm cho bẽ mặt” trong cuộc xung đột hiện tại.

Vài ngày sau đó, Washington tuyên bố rút bớt binh sĩ đang đồn trú tại Đức, đồng thời tăng thuế đối với ô tô nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU) - một lĩnh vực đóng vai trò huyết mạch đối với nền kinh tế Đức.