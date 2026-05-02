Ông Trump tức giận, Mỹ rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức

Thông báo được Lầu Năm Góc đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ rút quân khỏi Đức trong bối cảnh tranh cãi với Thủ tướng Friedrich Merz về cuộc xung đột Mỹ - Israel chống lại Iran.

Quân nhân Mỹ tại Đức chuẩn bị lên máy bay đến một trung tâm quân sự hồi năm 2022 ẢNH: REUTERS

"Chúng tôi dự kiến việc rút quân sẽ hoàn tất trong vòng 6 - 12 tháng tới", người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết trong một tuyên bố ngày 1.5, theo AFP.

"Quyết định này được đưa ra sau khi xem xét kỹ lưỡng bố trí lực lượng của bộ tại châu Âu và nhằm đáp ứng các yêu cầu và điều kiện thực tế trên chiến trường", ông Parnell nói thêm.

Thủ tướng Merz đã trở thành mục tiêu chỉ trích của Tổng thống Trump sau khi ông nói rằng Iran đang "làm nhục" Mỹ tại bàn đàm phán.

Đáp lại, ông Trump chỉ trích ông Merz về vấn đề hạt nhân Iran và cho biết đang "xem xét khả năng giảm quân số" của Mỹ tại Đức. Thông báo của Lầu Năm Góc được đưa ra chỉ 2 ngày sau đó.

Trong cả 2 nhiệm kỳ của mình, ông Trump đã nhiều lần đe dọa cắt giảm quân số Mỹ tại Đức và các đồng minh châu Âu khác, nói rằng ông muốn châu Âu gánh vác trách nhiệm lớn hơn trong việc phòng thủ thay vì phụ thuộc vào Washington.

Giờ đây, chủ nhân Nhà Trắng dường như nhắm đến các đồng minh đã không ủng hộ chiến dịch chống Iran hoặc đóng góp vào lực lượng gìn giữ hòa bình tại eo biển Hormuz.

Hôm 30.4, ông Trump hé lộ có thể rút quân Mỹ khỏi Ý và Tây Ban Nha do 2 nước này phản đối chiến sự. "Ý đã không giúp đỡ gì cho chúng ta và Tây Ban Nha thì thật tệ, hoàn toàn tệ hại. Vâng, có lẽ, tôi có lẽ sẽ làm vậy. Tại sao tôi không nên làm?", nhà lãnh đạo tuyên bố.

Tính đến cuối năm 2025, có 12.662 binh sĩ Mỹ đang đóng quân ở Ý và 3.814 ở Tây Ban Nha, 36.436 binh sĩ ở Đức.

Đức chưa bình luận về quyết định của Lầu Năm Góc nhưng Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul hôm 30.4 nói rằng Berlin "đã chuẩn bị" cho việc giảm quân số của Mỹ và đang "thảo luận chặt chẽ về vấn đề này trên tinh thần tin tưởng với tất cả các cơ quan NATO".