Thủ tướng gặp cộng đồng và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh quyết tâm của Đảng, Nhà nước là đưa chính sách thực sự đi vào cuộc sống, đo lường bằng hiệu quả cụ thể đối với người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và đại diện cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia

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Thông tin về kết quả làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen và các nhà lãnh đạo cấp cao Campuchia, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, hai bên đã đạt được nhiều đồng thuận quan trọng nhằm mở rộng hợp tác toàn diện.

Nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo mới của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Thủ tướng nêu rõ, kiều bào không chỉ là bộ phận không thể tách rời của dân tộc, mà còn là nguồn lực chiến lược góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn nhất quán đề nghị phía bạn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để bà con an cư lạc nghiệp; đề nghị Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp cùng các cơ quan chức năng Campuchia tháo gỡ các vướng mắc; Bộ Ngoại giao và Bộ GD-ĐT nghiên cứu mở rộng các chương trình học bổng đại học, sau đại học cho con em kiều bào tại Campuchia.

Thủ tướng mong bà con tiếp tục chấp hành nghiêm pháp luật của Campuchia; chủ động phối hợp để hoàn thiện giấy tờ pháp lý, nâng cao ý thức công dân và trách nhiệm đối với xã hội sở tại; ổn định sản xuất kinh doanh, phát triển lâu dài. Cùng với đó, luôn quan tâm đến trẻ em và thế hệ trẻ, tạo điều kiện cho con em kiều bào được học tập để trau dồi kiến thức và ngôn ngữ, hội nhập ngày càng tốt hơn vào xã hội Campuchia; đồng thời tiếp tục giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp tục duy trì, giữ gìn và phát huy tiếng Việt.

Thủ tướng mong muốn bà con tiếp tục giữ vai trò cầu nối tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Các hội đoàn như Hội Khmer - Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia cần củng cố vai trò hạt nhân đoàn kết, thu hút người trẻ và người có uy tín để xây dựng cộng đồng ngày một lớn mạnh, phát triển bền vững.