Thủ tướng: Hải Phòng phải bố trí cán bộ 'đúng người, đúng việc'

Sáng 24.9, tại Hải Phòng, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 222 của Bộ Chính trị, chủ trì hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.



Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị ẢNH: LÊ DŨNG

Đợt kiểm tra, giám sát lần này tập trung vào công tác cán bộ và việc triển khai các khâu đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đồng thời rà soát việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị từ đầu năm 2025 đến nay.

Đánh giá cán bộ phải thực chất

Tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu TP.Hải Phòng tiếp tục đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm trong công tác cán bộ; nâng cao chất lượng đánh giá, bố trí, sắp xếp và sử dụng cán bộ "đúng người, đúng việc", phát huy tối đa hiệu quả.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu và tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, sở, ngành.

Quang cảnh hội nghị ẢNH: LÊ DŨNG

Yêu cầu trên được đặt ra khi dự thảo báo cáo của đoàn kiểm tra chỉ rõ một số hạn chế trong công tác cán bộ tại Hải Phòng. Trong đó, việc đánh giá, xếp loại cán bộ ở một số đơn vị còn thiếu tiêu chí định lượng; tỷ lệ xếp loại hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ còn vượt quy định.

Đáng chú ý, đoàn kiểm tra nhận định vẫn còn tình trạng nể nang, ngại va chạm trong đánh giá cán bộ. Việc phân cấp quản lý cán bộ có mặt chưa triệt để; tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cán bộ có chuyên môn sâu trong các lĩnh vực y tế, môi trường, quy hoạch, công nghệ… tại cơ sở chưa đạt chỉ tiêu.

Bên cạnh những tồn tại, đoàn kiểm tra ghi nhận từ ngày 1.1.2025 đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã đạt nhiều kết quả trong công tác cán bộ. Việc quy hoạch, điều động, luân chuyển, đào tạo và thực hiện chính sách cán bộ được triển khai theo các quy định của Trung ương.

Từ tháng 4.2026, 100% hồ sơ, tài liệu về công tác cán bộ cấp xã tại Hải Phòng được xử lý trên hệ thống điều hành tác nghiệp điện tử, không sử dụng văn bản giấy.

Hải Phòng được giao mục tiêu tăng trưởng khoảng 13%

Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, năm 2026 có ý nghĩa nền tảng, bản lề đối với việc thực hiện các mục tiêu của cả nhiệm kỳ. Hải Phòng giữ vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, thương mại, quốc phòng - an ninh.

Quy mô GRDP của Hải Phòng hiện chiếm gần 6% tổng quy mô kinh tế cả nước, đứng thứ 3 toàn quốc, sau TP.HCM và Hà Nội. Năm 2025, kinh tế thành phố tăng trưởng 11,81%, đứng thứ 2 cả nước; quy mô nền kinh tế đạt gần 30 tỉ USD.

Năm 2026, Hải Phòng đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 13%; bình quân giai đoạn 2026 - 2030 từ 13 - 14%. Theo Thủ tướng, để đạt các mục tiêu này đòi hỏi nỗ lực, quyết tâm rất lớn của cả hệ thống chính trị.

Đối với khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Hải Phòng đã hoàn thành 175/282 nhiệm vụ được giao, đạt trên 62%. Toàn bộ văn bản của các cơ quan Đảng được gửi, nhận, xử lý trên môi trường mạng, trong đó tỷ lệ xử lý toàn trình đạt 95%.

Tuy nhiên, đoàn kiểm tra chỉ ra tiến độ phân bổ, giải ngân ngân sách dành cho khoa học, công nghệ và chuyển đổi số còn chậm; hạ tầng số và nhân lực tại cấp xã chưa đồng bộ.

Thủ tướng yêu cầu Hải Phòng gắn công tác bảo vệ chính trị nội bộ với bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình chuyển đổi số và điều hành dựa trên dữ liệu; khắc phục những hạn chế, lỗ hổng đã được phát hiện qua kiểm tra, đặc biệt trong bảo mật dữ liệu.

Đoàn Kiểm tra, giám sát số 222 kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục các tồn tại; quan tâm đội ngũ cán bộ cơ sở; rà soát đối tượng, mức chi trả đối với các trường hợp nghỉ theo Nghị định 178 và Nghị định 67.

Đoàn cũng kiến nghị các ban, bộ, ngành Trung ương tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến quy hoạch cán bộ, chế độ tiền lương và hạ tầng số.