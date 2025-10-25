Thủ tướng kêu gọi các nước '5 đẩy mạnh' triển khai Công ước Hà Nội

Phát biểu tại phiên thảo luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chuyển đổi số không chỉ là xu thế tất yếu, yêu cầu khách quan mà còn là lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu của mọi quốc gia để phát triển nhanh và bền vững.

Thủ tướng tham quan không gian trưng bày thành tựu phát triển của Liên Hiệp Quốc ẢNH: TUẤN MINH

Tuy nhiên, đi cùng với đó là những nguy cơ chưa từng có tiền lệ như tội phạm mạng, tấn công mạng. “Đây là thách thức chung của cả nhân loại mang tính toàn diện, toàn dân, toàn cầu: Không có an ninh mạng vững chắc - sẽ không có xã hội số an toàn”, Thủ tướng khẳng định.

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm mạng không chỉ là vấn đề của mỗi quốc gia, dân tộc, mà còn là trách nhiệm chung của cả cộng đồng quốc tế.

Thủ tướng cho biết, nhận thức sâu sắc công tác bảo đảm an ninh mạng và chống tội phạm mạng là trụ cột, “xương sống” của công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Việt Nam nhận thức “không một quốc gia nào đủ mạnh để đơn độc chống lại tội phạm mạng”, Việt Nam luôn thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm, luôn luôn sẵn sàng để đóng góp vào mục tiêu bảo đảm an ninh mạng toàn cầu. Việc tham gia, thúc đẩy và đăng cai tổ chức Lễ mở ký Công ước Hà Nội là minh chứng quan trọng cho cam kết và nỗ lực này.



Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu Phiên thảo luận cấp cao ẢNH: NHẬT BẮC

Thủ tướng kêu gọi các quốc gia cùng chung tay thực hiện tinh thần "5 đẩy mạnh": Thứ nhất, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thiết lập mạng lưới đối tác chặt chẽ giữa các quốc gia, tổ chức quốc tế và các tập đoàn công nghệ lớn. Thứ hai, đẩy mạnh hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quốc gia phù hợp với Công ước. Thứ ba, đẩy mạnh hợp tác đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật an ninh mạng. Thứ tư, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chuyên trách, nâng cao năng lực điều tra, ứng phó và xử lý tội phạm mạng. Thứ năm, đẩy mạnh tham gia khuôn khổ pháp lý quốc tế về không gian mạng.

Theo Thủ tướng, tinh thần "5 đẩy mạnh" sẽ là lời kêu gọi hành động chung của thời đại để Công ước Hà Nội sẽ thực sự trở thành nguồn cảm hứng cho hợp tác toàn cầu, niềm tin và trách nhiệm chung của nhân loại trong việc bảo vệ tương lai số.

Sau phát biểu dẫn đề của Thủ tướng Phạm Minh Chính, đại diện của 18 quốc gia đã phát biểu. Đáng chú ý, trong thông điệp gửi đến Phiên thảo luận cấp cao, Tổng thống Nga chúc mừng các thành viên Liên Hiệp Quốc đã đoàn kết, đồng thuận thông qua một điều ước quốc tế phổ quát về chống tội phạm mạng, nhấn mạnh “Nga luôn sẵn sàng hợp tác chặt chẽ nhất với cộng đồng quốc tế” trong lĩnh vực này.