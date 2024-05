Thủ tướng khảo sát dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ -Sóc Trăng

Sớm xử lý dứt điểm vướng mắc, thủ tục liên quan mỏ vật liệu

Chiều 12.5, trong chuyến công tác tại Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã khảo sát dự án tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng và nghe báo cáo, đề xuất về dự án chống ngập, ứng phó sạt lở, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của TP.Cần Thơ.

Thủ tướng trò chuyện động viên công nhân, người lao động trên công trường dự án đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng DUY TÂN

Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư gần 44.700 tỉ đồng,dài hơn 188 km đi qua 4 tỉnh, thành là Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang. Đây là 1 trong 3 cao tốc trục ngang của ĐBSCL (cùng với Mỹ An - Cao Lãnh, Cao Lãnh - An Hữu), có điểm đầu kết nối Quốc lộ 91 thuộc TP.Châu Đốc (An Giang) và điểm cuối giao với QL.Nam Sông Hậu, cảng Trần Đề (Sóc Trăng).

Tuyến cao tốc được khởi công toàn tuyến vào tháng 6.2023, dự kiến hoàn thành toàn tuyến và đưa vào sử dụng trong năm 2027. Dự án sẽ góp phần kết nối hoàn chỉnh hệ thống cao tốc trục ngang - trục dọc trong khu vực, mở ra không gian phát triển mới, kết nối các trung tâm kinh tế, các cảng biển và cửa khẩu quốc tế, thúc đẩy lưu thông hàng hoá, phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp, giảm chi phí logistics.

Dự án Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng hiện đang gặp khó về nguyên vật liệu san lấp DUY TÂN

Tuy nhiên, theo báo cáo, dự án Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng hiện đang gặp khó khăn về nguyên vật liệu san lấp. Trong đó, với dự án thành phần 2 qua Cần Thơ, nhu cầu nguồn cát san lấp khoảng 7 triệu m3. Đến nay mặc dù giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành (đạt 99,8%), nhưng các nhà thầu chỉ mới tập trung thi công những hạng mục phần cầu. Riêng phần đường từ giữa tháng 4 mới có nguồn vật liệu cát san lấp sau khi tỉnh An Giang bàn giao mỏ cát trên sông Tiền với tổng trữ lượng khoảng 3,28 triệu m3. Hiện Cần Thơ đang tiếp tục tháo gỡ khó khăn, liên hệ các tỉnh vùng ÐBSCL tìm thêm nguồn cát cho dự án.

Để tháo gỡ khó khăn về vật liệu cát san lấp cho các công trình trọng điểm nói chung và dự án Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng nói riêng, thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo rất quyết liệt. Gần đây nhất, Thủ tướng đã giao Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì họp, làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành liên quan và một số tỉnh ĐBSCL để xử lý dứt điểm các vướng mắc, thủ tục liên quan đến mỏ vật liệu trong tháng 5 này. Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan, địa phương trong vùng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hoàn thành thủ tục để khai thác các mỏ, bao gồm cát biển, giải quyết xong trong tháng 5 các vấn đề về mỏ nguyên vật liệu cho dự án.

Đồng ý về chủ trương dự án thích ứng với biến đổi khí hậu của Cần Thơ

Chiều cùng ngày, Thủ tướng cùng đoàn công tác trung ương đã khảo sát hiện trường dự án kè chống sạt lở khẩn cấp sông Trà Nóc (quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) và nghe lãnh đạo TP.Cần Thơ báo cáo, đề xuất về dự án chống ngập, chống sạt lở, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, kết hợp chỉnh trang đô thị của TP.Cần Thơ. Dự án kè chống sạt lở khẩn cấp sông Trà Nóc có tổng mức đầu tư trên 272,4 tỉ đồng, chiều dài gần 2 km, khởi công tháng 7.2023, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2024. Ðến nay, công trình đã giải ngân đạt 54%, đang vượt tiến độ và có thể hoàn thành sớm so với kế hoạch.

Thủ tướng khảo sát hiện trường dự án kè chống sạt lở khẩn cấp sông Trà Nóc, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ DUY TÂN

Trong khi đó, dự án chống ngập, chống sạt lở, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, kết hợp chỉnh trang đô thị của Cần Thơ được địa phương này đề xuất với phạm vi dự án trên diện tích gần 2.800 ha, tổng mức đầu tư khoảng 4.515 tỉ đồng, thời gian thực hiện 2024 - 2030.

Theo lãnh đạo Cần Thơ, việc đầu tư xây dựng dự án mang ý nghĩa chống ngập vùng nội đô mà còn góp phần chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh, sạch đẹp, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Với dự án này, Thủ tướng đồng ý về chủ trương, giao UBND TP.Cần Thơ phối hợp với Bộ NN-PTNT và các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá tác động, nghiên cứu phương án hiệu quả nhất, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.