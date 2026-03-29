Thủ tướng khảo sát vị trí xây dựng kho dự trữ xăng dầu tại Nghi Sơn

Ngày 29.3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đại diện Bộ Công thương, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã khảo sát vị trí xây dựng kho dự trữ xăng dầu tại khu kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các đơn vị, địa phương trực tiếp khảo sát vị trí xây dựng kho dự trữ xăng dầu tại khu kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa) ẢNH: PHÚC NGƯ

Dự án được Thủ tướng chỉ đạo xây dựng trong trường hợp khẩn cấp để kịp thời ứng phó với những ảnh hưởng từ nguồn cung dầu thô do biến động từ xung đột Trung Đông. Dự kiến, kho dự trữ xăng dầu xây dựng trên khu đất rộng khoảng 60 ha, thuộc địa phận P.Hải Bình (Thanh Hóa), nằm trong phạm vi khu kinh tế Nghi Sơn.

Để triển khai dự án nhanh, kịp thời đáp ứng nhu cầu, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Thanh Hóa khẩn trương làm việc với người dân để tổ chức thu hồi đất, giải phóng mặt bằng bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án.

Yêu cầu Bộ Công thương chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam triển khai dự án kho chứa xăng dầu trong trường hợp khẩn cấp; đồng thời nghiên cứu xây dựng tại khu kinh tế Nghi Sơn kho chứa khí đốt, nhằm hạn chế tối đa rủi ro trong bối cảnh thị trường năng lượng còn nhiều biến động, bảo đảm hiệu quả bền vững trong quản lý và phát triển hạ tầng xăng dầu, sớm góp phần đảm bảo an ninh năng lượng của Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn ẢNH: PHÚC NGƯ

Tiếp đó, Thủ tướng cùng đoàn công tác làm việc với lãnh đạo Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Lãnh đạo Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn báo cáo rằng hoạt động sản xuất của nhà máy vẫn diễn ra bình thường, và nhà máy đã thực hiện đa dạng hóa nguồn cung dầu thô, đảm bảo đủ nguồn dầu thô cho hoạt động.

Đồng thời, Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn cũng đã tạm ngừng sản xuất các sản phẩm hóa dầu để tập trung cho sản xuất xăng dầu, để đảm bảo ổn định nguồn cung 40% lượng xăng dầu cho toàn thị trường Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ đã đề nghị Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, các nhà đầu tư, ngân hàng tiếp tục cơ cấu lại nguồn cung, tài chính, sản phẩm để nhà máy hoạt động hiệu quả hơn, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho Việt Nam trên tinh thần "lợi ích hài hòa, khó khăn và rủi ro chia sẻ".