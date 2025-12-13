Thủ tướng: Kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng cấp trên 'hợp thức hóa' cho cấp dưới

Ngày 13.12, Bộ tư pháp tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết và triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp. Hội nghị có sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hội nghị ẢNH: PHÚC BÌNH

Báo cáo cho thấy, nhiệm kỳ 2021 - 2025, các bộ, ngành đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua khối lượng nhiệm vụ lập pháp lớn nhất từ trước đến nay với gần 180 dự án luật, dự thảo nghị quyết. Riêng năm 2025 trình Quốc hội 99 dự án luật, nghị quyết; trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 4.974 văn bản quy phạm pháp luật.

Lĩnh vực thi hành án dân sự cũng có nhiều nổi bật. Tính chung cả nhiệm kỳ, các cơ quan đã thi hành xong hơn 2,8 triệu việc, hơn 476.745 tỉ đồng, tăng 132,24% so với giai đoạn 2016 - 2020. Thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế hơn 90.000 tỉ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao các kết quả mà bộ, ngành tư pháp đã đạt được, đồng thời đề nghị cần tập trung làm tốt "3 định hướng chiến lược" và "6 nhiệm vụ trọng tâm".

Xóa bỏ tư duy "không biết mà vẫn quản"

Trong đó, ngành tư pháp cần ưu tiên xây dựng đồng bộ thể chế phát triển, trọng tâm là hệ thống pháp luật; đổi mới tư duy làm luật, chuyển từ "quản lý bằng pháp luật" sang "kiến tạo thể chế phát triển"; xóa bỏ tư duy "không biết mà vẫn quản", "không quản được thì cấm"; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi của cấp dưới và tăng cường giám sát, kiểm tra.

Đồng thời, ứng dụng sâu rộng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong lĩnh vực tư pháp; ưu tiên phát triển nguồn nhân lực tư pháp chất lượng cao, có đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn sâu, am hiểu luật pháp quốc tế, thành thạo công nghệ, kiên trì, bản lĩnh, nhất là trước những vấn đề mới, sáng tạo.

Thủ tướng phát biểu tại hội nghị ẢNH: VGP

Thủ tướng cũng lưu ý tập trung nghiên cứu, hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật phù hợp với quan điểm đổi mới tư duy xây dựng pháp luật và định hướng hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam; có giải pháp đột phá khắc phục triệt để tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết.

Cùng đó là đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành việc xây dựng, kết nối các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ Tư pháp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác; triển khai việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trong các lĩnh vực trọng tâm, rút ngắn thời gian, giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

Không để cấp trên "hợp thức hóa" cho cấp dưới

Một vấn đề nữa được Thủ tướng nhấn mạnh, là thực hiện nghiêm việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ ngành tư pháp có phẩm chất, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Các bộ, ngành chủ động tiếp tục rà soát, có phương án xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc từ các quy định pháp luật, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

Đặc biệt, mỗi cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức phải nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật, gương mẫu chấp hành và thực thi các quy định pháp luật; kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng kẽ hở, sự thông thoáng của pháp luật để trục lợi chính sách và tình trạng cấp trên "hợp thức hóa" cho cấp dưới, phát huy vai trò của công tác kiểm tra, giám sát, vai trò làm chủ của nhân dân.