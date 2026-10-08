    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Chính trị

    Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lê Minh Hưng

    Đậu Tiến Đạt
    Đậu Tiến Đạt
    Theo Chinhphu.vn
    Chiều 8.10, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Lễ đón được tổ chức trọng thể tại Phủ Thủ tướng ở thủ đô Vientiane.

    Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đang thăm chính thức Lào từ ngày 8 - 9.10. Khi đoàn xe chở Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiến vào Phủ Thủ tướng Lào, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith nồng ấm chào đón Thủ tướng Lê Minh Hưng. Thủ tướng Lê Minh Hưng đón nhận bó hoa tươi thắm từ các em thiếu nhi Lào.

    Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lê Minh Hưng - Ảnh 1.

    Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Lào

    ẢNH: CHINHPHU.VN

    Sau khi Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith vào vị trí danh dự, Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều Lào được cử lên. Sau đó, hai Thủ tướng song bước duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Lào.

    Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith giới thiệu với Thủ tướng Lê Minh Hưng thành phần phía Lào tham dự lễ đón; Thủ tướng Lê Minh Hưng giới thiệu với Thủ tướng Lào thành phần phía Việt Nam. Sau lễ đón, hai Thủ tướng tiến hành hội đàm.

    Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lê Minh Hưng - Ảnh 2.

    Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith

    ẢNH: CHINHPHU.VN

    Đây là chuyến thăm chính thức Lào đầu tiên và cũng là chuyến thăm song phương nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị Thủ tướng Chính phủ Việt Nam. 

    Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng là một trong những vị khách cấp cao đầu tiên được Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith tiếp đón trên cương vị mới.

    Dự kiến tại hội đàm, hai bên sẽ trao đổi, thống nhất những biện pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả hơn các thỏa thuận, cam kết cấp cao, nhất là ở những nội dung cần tạo chuyển biến, đột phá, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ "hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược" Việt Nam - Lào.

    Tin liên quan

    Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Vientiane, bắt đầu chuyến thăm chính thức Lào

    Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Vientiane, bắt đầu chuyến thăm chính thức Lào

    Chiều 8.10, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Vientiane, bắt đầu chuyến thăm chính thức Lào, theo lời mời của Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith.

    Khám phá thêm chủ đề

    Thủ tướng Lê Minh Hưng Lào

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận