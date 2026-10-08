Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lê Minh Hưng

Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đang thăm chính thức Lào từ ngày 8 - 9.10. Khi đoàn xe chở Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiến vào Phủ Thủ tướng Lào, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith nồng ấm chào đón Thủ tướng Lê Minh Hưng. Thủ tướng Lê Minh Hưng đón nhận bó hoa tươi thắm từ các em thiếu nhi Lào.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Lào

ẢNH: CHINHPHU.VN

Sau khi Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith vào vị trí danh dự, Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều Lào được cử lên. Sau đó, hai Thủ tướng song bước duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Lào.

Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith giới thiệu với Thủ tướng Lê Minh Hưng thành phần phía Lào tham dự lễ đón; Thủ tướng Lê Minh Hưng giới thiệu với Thủ tướng Lào thành phần phía Việt Nam. Sau lễ đón, hai Thủ tướng tiến hành hội đàm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith ẢNH: CHINHPHU.VN

Đây là chuyến thăm chính thức Lào đầu tiên và cũng là chuyến thăm song phương nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị Thủ tướng Chính phủ Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng là một trong những vị khách cấp cao đầu tiên được Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith tiếp đón trên cương vị mới.

Dự kiến tại hội đàm, hai bên sẽ trao đổi, thống nhất những biện pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả hơn các thỏa thuận, cam kết cấp cao, nhất là ở những nội dung cần tạo chuyển biến, đột phá, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ "hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược" Việt Nam - Lào.