Thủ tướng Lào sắp thăm chính thức Việt Nam

Ngày 2.1, theo Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam trong ngày 6 - 7.1. Bên cạnh chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Lào sẽ đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Lào.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone DƯƠNG GIANG

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone trên cương vị mới và là chuyến thăm của một lãnh đạo nước ngoài đầu tiên trong năm 2024.

Trước đó, ngày 20.10.2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Hai bên cũng nhất trí nỗ lực hơn nữa, đưa hợp tác kinh tế biến chuyển về chất; hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với hội nhập quốc tế thực chất, sâu rộng và hiệu quả. Tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả các dự án viện trợ.

Đặc biệt, quyết tâm tập trung tháo gỡ vướng mắc, giải quyết dứt điểm một số tồn đọng và thúc đẩy triển khai các dự án trọng điểm như bến cảng Vũng Áng 1, 2, 3; các dự án kết nối giao thông đường bộ, đường sắt theo hướng đông - tây…

Hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Lào. Trong đó, các thỏa thuận giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an hai nước được triển khai tốt; hai bên phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý bảo vệ biên giới, góp phần duy trì ổn định chính trị, an ninh, trật tự xã hội của mỗi nước.

Trong khi đó, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư hai nước tiếp tục được quan tâm thúc đẩy. Tổng kim ngạch thương mại Việt Nam - Lào năm 2022 đạt giá trị 1,703 tỉ USD, tăng 24,1% so với năm 2021.

Đầu tư của Việt Nam sang Lào cũng có nhiều chuyển biến đáng ghi nhận. Năm 2022, tổng số vốn đăng ký đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam sang Lào đạt trên 180 triệu USD, tăng 52,5% so với năm 2021.