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Chính trị

Thủ tướng Lào, Thủ tướng Campuchia và Thủ tướng Timor Leste sắp thăm Việt Nam

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
04/06/2026 18:33 GMT+7

Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Timor Leste Xanana Gusmão sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Ngày 4.6, Bộ Ngoại giao cho biết, nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 7 - 9.6.

Thủ tướng Lào, Thủ tướng Campuchia và Thủ tướng Timor Leste sắp thăm Việt Nam - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

ẢNH: THẢO PHẠM

Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Campuchia Hun Manet sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 8 - 9.6.

Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Timor-Leste Xanana Gusmão sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN từ ngày 7 - 10.6.

Tại cuộc họp báo vào chiều nay 4.6, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng thông tin về Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ ba, năm 2026, được tổ chức tại Hà Nội, từ ngày 9 - 10.6.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, Diễn đàn gồm nhiều hoạt động phong phú, với các phiên toàn thể về các chủ đề tự cường, ngăn ngừa xung đột, trí tuệ nhân tạo, an ninh năng lượng và mô hình phát triển, cùng các hoạt động bên lề, gồm: tọa đàm giữa các chính đảng Đông Nam Á, hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN, tọa đàm bàn tròn về tiểu vùng Mê Kông, bàn tròn thanh niên Đông Nam Á và tọa đàm về quản trị trí tuệ nhân tạo.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, quan hệ Việt Nam - Lào thời gian qua tiếp tục được củng cố và phát triển thực chất, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Hai nước dành sự coi trọng đặc biệt và ưu tiên cao nhất cho nhau trong chính sách đối ngoại của mình. Nội hàm gắn kết chiến lược được bổ sung vào quan hệ song phương nhằm định vị cho quan hệ Việt Nam - Lào trong bối cảnh mới.

Quan hệ Việt Nam - Campuchia phát triển đa dạng và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Các chuyến thăm cấp cao vừa qua đã mở ra giai đoạn phát triển mới về chất, với việc hai bên thống nhất nhiều nội hàm quan trọng trong quan hệ song phương và định hướng cho hợp tác phát triển thực chất, hiệu quả và tin cậy hơn.

Quan hệ Việt Nam và Timor Leste phát triển tốt đẹp kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Tháng 7.2025, Việt Nam đã thành lập Đại sứ quán tại thủ đô Dili của Timor Leste. Hợp tác đầu tư giữa hai nước là một điểm sáng với hoạt động hiệu quả của Công ty Telemor (Viettel Timor), đóng góp đáng kể cho sự phát triển của ngành viễn thông Timor Leste. Hai bên cũng phối hợp tại các diễn đàn đa phương, nhất là ASEAN và Liên Hiệp Quốc.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, trong thời gian các chuyến thăm, Thủ tướng Lào, Thủ tướng Campuchia và Thủ tướng Timor Leste sẽ có các cuộc hội đàm với Thủ tướng Lê Minh Hưng, hội kiến với lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam cũng như có các hoạt động đối ngoại quan trọng khác.

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Chiều 12.5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Vientiane, nước CHDCND Lào, do ông Athsaphangthong Siphandone, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thủ đô Vientiane dẫn đầu, đang có chuyến thăm và làm việc tại VN.

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