Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Ba Lan

Tham dự lễ đón có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Hoài Nam; Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến; Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đôn Tuấn Phong; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn; Thứ trưởng Bộ KH-CN Lê Xuân Định; Thứ trưởng Bộ Công thương Lương Hoàng Thái; Thứ trưởng Bộ NN-MT Đặng Ngọc Điệp; Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hồ An Phong; Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Quân; Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải.

Đây là chuyến thăm Việt Nam sau 16 năm kể từ chuyến thăm đầu tiên của ông Donald Tusk trên cương vị Thủ tướng Ba Lan hồi năm 2010. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Ba Lan đang phát triển tốt đẹp.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Donald Tusk là sự kiện có ý nghĩa quan trọng và có những điều kiện thuận lợi để phát triển lên tầm cao mới sau hơn 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng của Chính phủ Ba Lan đối với Việt Nam, một trong những đối tác ưu tiên của Ba Lan tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đối tác quan trọng hàng đầu trong ASEAN.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thực hiện nghi lễ chào cờ ẢNH: TUẤN MINH

Đây là chuyến thăm Việt Nam sau 16 năm kể từ chuyến thăm đầu tiên của ông Donald Tusk trên cương vị Thủ tướng Ba Lan ẢNH: TUẤN MINH

Hai Thủ tướng cúi chào quân kỳ ẢNH: TUẤN MINH

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam ẢNH: TUẤN MINH

Sau lễ đón, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk có cuộc gặp hẹp trước khi dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai bên thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới

ẢNH: TUẤN MINH



