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Chính trị

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Đậu Tiến Đạt - Tuấn Minh
08/06/2026 11:12 GMT+7

Sáng 8.6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Campuchia Hun Manet thăm chính thức Việt Nam.

Tham dự lễ đón Thủ tướng Campuchia Hun Manet có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Trường Thắng; Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến.

Cùng dự có Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đôn Tuấn Phong; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn; Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn; Thứ trưởng Bộ NN-MT Võ Văn Hưng và Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ.

Đây là chuyến thăm chính thức lần thứ hai của ông Hun Manet đến Việt Nam trên cương vị Thủ tướng Campuchia.

Sau lễ đón, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet đã dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới, chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Campuchia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Campuchia Hun Manet - Ảnh 1.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet bước lên bục danh dự, quân nhạc cử quốc thiều hai nước

ẢNH: TUẤN MINH

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Campuchia Hun Manet - Ảnh 2.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet chào quân kỳ và duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

ẢNH: TUẤN MINH

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Campuchia Hun Manet - Ảnh 3.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

ẢNH: TUẤN MINH

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Campuchia Hun Manet - Ảnh 4.

Toàn cảnh cuộc hội đàm

ẢNH: TUẤN MINH

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Campuchia Hun Manet - Ảnh 5.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cuộc hội đàm

ẢNH: TUẤN MINH

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Campuchia Hun Manet - Ảnh 6.

Thủ tướng Hun Manet tại cuộc hội đàm

ẢNH: TUẤN MINH


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