5 phương châm lớn định hướng hợp tác 4 nước trong giai đoạn mới

Ngày 28.11, phát biểu khai mạc Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 12, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đề xuất 5 phương châm lớn định hướng hợp tác 4 nước trong giai đoạn mới, nhằm thích ứng với những chuyển đổi sâu sắc của tình hình thế giới, hỗ trợ các nước thành viên đạt các mục tiêu phát triển.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Phiên toàn thể Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 ẢNH: TUẤN MINH

Thứ nhất, phát huy tổng thể thế mạnh của từng quốc gia thành sức mạnh chung; bảo đảm hài hòa lợi ích của tất cả các nước thành viên. Thứ hai, lấy kết nối làm trọng tâm xuyên suốt của hợp tác CLMV. Thứ ba, kết nối chiến lược với tầm nhìn dài hạn; bảo đảm phát triển bền vững mọi mặt. Thứ tư, thúc đẩy kết nối mở; chủ động hội nhập và huy động nguồn lực phát triển. Thứ năm, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo hợp tác.

Tại phiên họp giữa 4 nhà lãnh đạo, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh giai đoạn 2027 - 2030 là thời điểm hợp tác CLMV cần tạo bước chuyển về chất trong hợp tác, hướng tới xây dựng khu vực trở thành trung tâm logistics khu vực và trung tâm kinh doanh tiên tiến, kết nối toàn cầu.

Theo đó, các nhà lãnh đạo trao đổi cởi mở, thẳng thắn và chân thành về vai trò và định hướng chiến lược của hợp tác CLMV trong giai đoạn mới, các biện pháp tháo gỡ nút thắt và phát huy thế mạnh của cơ chế. Các nhà lãnh đạo đã thống nhất các biện pháp nhằm tạo đột phá cho hợp tác CLMV, hướng tới xây dựng 4 nước trở thành trung tâm logitics khu vực và trung tâm kinh doanh tiên tiến, kết nối toàn cầu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet chụp ảnh chung trước khai mạc Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 ẢNH: TUẤN MINH

Các nhà lãnh đạo ủng hộ các đề xuất của Thủ tướng Lê Minh Hưng nhằm biến thế mạnh thành sức mạnh kinh tế, những chuỗi giá trị chung và mở rộng nguồn lực cho phát triển.

Quyết liệt tháo gỡ những rào cản, vướng mắc đang tồn tại để hàng hóa, dòng vốn và lao động được lưu thông thông suốt, hình thành không gian phát triển chung của 4 nước. Đồng thời, hình thành cơ sở sản xuất chung và các chuỗi cung ứng CLMV có sức cạnh tranh khu vực.

Đổi mới phương thức huy động nguồn lực, phát huy tối đa vai trò của khu vực tư nhân và định vị vai trò mới của CLMV trong cấu trúc khu vực đang định hình và chuyển biến nhanh chóng. Bảo đảm sự thống nhất giữa cam kết cấp cao và hành động thực tiễn; cụ thể hóa các cam kết chính trị thành hành động và sản phẩm thực chất.

3 kết nối chiến lược nhằm hình thành "cơ sở sản xuất chung"

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho hợp tác 4 nước Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam; khẳng định 4 nước là láng giềng hữu nghị và những đối tác kinh tế quan trọng của nhau, với nhiều tiềm năng để mở rộng không gian hợp tác.

Toàn cảnh hội nghị ẢNH: TUẤN MINH

Theo đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất 3 kết nối chiến lược nhằm hình thành "cơ sở sản xuất chung", đưa hợp tác 4 nước bước sang giai đoạn phát triển mới.

Thứ nhất, kết nối hạ tầng và logistics, tạo điều kiện để các hành lang kinh tế thông suốt và tạo ra giá trị gia tăng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất sáng kiến Hành lang cảng cạn thông minh 4 nước, nghiên cứu lựa chọn tuyến thí điểm đầu tiên, kết nối các cảng cạn hiện có với cửa khẩu, sân bay và cảng biển thành những tuyến vận chuyển liền mạch; đẩy mạnh số hóa thủ tục, liên thông dữ liệu, giảm thời gian và chi phí vận chuyển.

Thứ hai, kết nối kinh tế, hình thành những chuỗi sản xuất và chuỗi cung ứng chung. Bốn nước cần nghiên cứu hình thành các khu hợp tác công nghiệp, khu hợp tác kinh tế qua biên giới, tập trung vào sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng cao, nghiên cứu xây dựng chuỗi cung ứng nông sản 4 nước, kết nối vùng nguyên liệu với khu công nghiệp, chế biến và phân phối để doanh nghiệp có cơ sở đầu tư lâu dài, nông dân có đầu ra ổn định và nông sản của tiểu vùng từng bước khẳng định được thương hiệu chung.

Thứ ba, kết nối con người, văn hóa và môi trường, tạo nền tảng cho phát triển bền vững. Các nước thành viên cần chung tay thúc đẩy hợp tác quản lý, sử dụng bền vững nguồn nước, bảo vệ hệ sinh thái và gìn giữ các nguồn tài nguyên thiên nhiên của tiểu vùng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất sáng kiến Hành trình di sản, kết nối những di sản thành hành trình du lịch liên quốc gia và 4 nước cùng kể câu chuyện các nền văn minh dọc sông Mê Kông.

Đồng thời, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định cam kết của Việt Nam nâng cấp Chương trình Học bổng CLMV 2.0, mở rộng sang đào tạo sau đại học và đào tạo nghề, giảng dạy bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam sẵn sàng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên, Ban Thư ký ASEAN và các đối tác nhằm cụ thể hóa các ưu tiên thành một số chương trình trọng điểm giai đoạn 2027 - 2028, thúc đẩy hợp tác công tư và các dự án chung với các cơ chế tiểu vùng Mê Kông khác.

Các nhà lãnh đạo CMLV chụp ảnh chung cùng với các trưởng đoàn khách mời ẢNH: TUẤN MINH

Các nước thành viên, các đối tác đánh giá cao những sáng kiến và định hướng hợp tác do Việt Nam đề xuất, nhất trí tăng cường phối hợp triển khai các lĩnh vực ưu tiên, phát huy hơn nữa vai trò của cơ chế CLMV trong thúc đẩy liên kết kinh tế và tăng cường hội nhập khu vực, đóng góp sâu hơn vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố chung Hội nghị cấp cao Hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 12 và 2 sáng kiến về "Hành lang cảng cạn thông minh 4 nước" và "Hành trình di sản CLMV" do Việt Nam đề xuất.

Lần đầu tiên Tuyên bố Hội nghị cấp cao CLMV tập trung vào tăng cường gắn kết chiến lược giữa 4 nước theo 3 trụ cột kết nối về hạ tầng và logistics, kinh tế, con người và hợp tác môi trường, nhất là quản lý bền vững và công bằng nguồn nước sông Mê Kông...

Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chính thức bàn giao vai trò Chủ tịch Hợp tác CLMV sang Thủ tướng Campuchia, đánh dấu 2 năm chủ trì thành công cơ chế hợp tác của Việt Nam.