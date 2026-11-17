Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới và khu vực biến động sâu sắc, EAS cần chuyển mạnh từ đối thoại xây dựng lòng tin sang hợp tác thực chất, hướng tới kết quả cụ thể. Thủ tướng đề xuất ba định hướng chiến lược cho EAS trong thời gian tới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo các nước ASEAN và 8 đối tác tham dự Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 21 ẢNH: CHINHPHU.VN

Thứ nhất, củng cố EAS thành trụ cột của hòa bình, ổn định và tin cậy chiến lược ở khu vực. Thủ tướng đề nghị phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy đối thoại hiệu quả về các vấn đề chiến lược, nâng cao năng lực chủ động dự báo rủi ro, ngăn ngừa xung đột và quản lý khác biệt, đi đôi với tăng cường hợp tác thực chất.

Thủ tướng đề xuất thành lập mạng lưới đường dây nóng thực thi pháp luật EAS để chia sẻ thông tin và phối hợp phản ứng nhanh, gắn với triển khai Công ước Hà Nội về tội phạm mạng.

Về Biển Đông, Thủ tướng kêu gọi các bên liên quan duy trì hợp tác, bảo đảm thực hiện đầy đủ, hiệu quả DOC và sớm đạt được COC hiệu lực, thực chất phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.

Thứ hai, định hình chương trình hợp tác hướng tới tương lai, lấy các động lực tăng trưởng mới làm trọng tâm. Thủ tướng đề nghị ưu tiên thúc đẩy hợp tác về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời tăng cường kết nối các khuôn khổ, sáng kiến ở khu vực để tạo sức mạnh cộng hưởng.

Thủ tướng đề xuất xây dựng chương trình nâng cao năng lực số và thúc đẩy ứng dụng AI cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong khu vực.

Thứ ba, phát huy vai trò kết nối chiến lược của EAS giữa hợp tác khu vực và quản trị toàn cầu, qua đó huy động nguồn lực và chia sẻ kinh nghiệm về tăng trưởng bền vững, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trên cương vị Chủ tịch APEC 2027, Việt Nam sẽ nỗ lực gắn kết các chương trình nghị sự của APEC, ASEAN và EAS, đồng thời mong nhận được sự ủng hộ của các nước EAS để tổ chức thành công năm APEC 2027.

Chuyển từ hội tụ về lợi ích sang hành động chiến lược chung

Cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các nhà lãnh đạo ASEAN và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Ấn Độ lần thứ 23.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các nhà lãnh đạo ASEAN và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Ấn Độ lần thứ 23 ẢNH: CHINHPHU.VN

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh quan hệ ASEAN - Ấn Độ có nền tảng vững chắc, với nhiều lợi ích chiến lược chung và có tiềm năng hợp tác với không gian phát triển lớn.

Trong bối cảnh mới, Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên cần chuyển từ hội tụ về lợi ích sang hành động chiến lược chung, đưa các cam kết chính trị thành những kết quả hợp tác cụ thể. Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề xuất ba ưu tiên chiến lược cho quan hệ ASEAN - Ấn Độ trong giai đoạn tới.

Thứ nhất, củng cố không gian hòa bình, an ninh và nâng tầm hợp tác biển thành ưu tiên chiến lược. Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên tăng cường phối hợp duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đồng thời xem xét thiết lập cơ chế đối thoại biển ASEAN - Ấn Độ.

Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh Ấn Độ luôn nhất quán ủng hộ lập trường nguyên tắc của ASEAN về vấn đề Biển Đông.

Thứ hai, tạo đột phá về liên kết kinh tế, kết nối và tăng cường năng lực tự cường. Thủ tướng đề nghị hai bên sớm hoàn tất rà soát Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ (AITIGA), tăng cường kết nối chuỗi cung ứng, kết nối hàng không, bảo đảm an ninh năng lượng và lương thực, đồng thời mở rộng hợp tác về khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo và công nghiệp bán dẫn.

Thứ ba, thắt chặt liên kết giữa nhân dân ASEAN và Ấn Độ. Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao, tăng cường kết nối giữa các trường đại học và cơ sở nghiên cứu, mở rộng học bổng trong các lĩnh vực công nghệ và kinh tế xanh.

Thủ tướng nhấn mạnh cần phát huy sự gắn kết giữa văn hóa, lịch sử và giao lưu nhân dân, nền tảng để thúc đẩy quan hệ hữu nghị lâu dài.