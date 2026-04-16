Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với 52 doanh nghiệp hàng đầu Mỹ

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo USABC, đại diện Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam và các doanh nghiệp Mỹ đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế xã hội và môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam.

Thủ tướng làm việc với 52 doanh nghiệp hàng đầu Mỹ ẢNH: TTXVN

Các doanh nghiệp Mỹ sẵn sàng hợp tác, đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực: năng lượng, công nghệ và đổi mới sáng tạo, dịch vụ tài chính và quản lý quỹ, hàng không vũ trụ và ô tô, logistics và sản xuất tiên tiến, y tế và khoa học sự sống, thực phẩm và nông nghiệp, hàng tiêu dùng, du lịch và lữ hành, kinh tế sáng tạo và dịch vụ tư vấn...

Lắng nghe các ý kiến, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, Việt Nam đang nỗ lực phát triển nhanh với tốc độ cao nhưng bền vững hơn, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân, củng cố tự chủ chiến lược.

Đồng thời, chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, từ chiều rộng sang chiều sâu, từ dựa vào tài nguyên và lao động sang dựa vào tri thức, công nghệ và năng suất…

Việt Nam nhất quán coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu; mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ phát triển lành mạnh, ổn định, bền vững, vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Mỹ tiếp tục mở rộng kinh doanh, đầu tư thành công tại Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị phía Mỹ sớm xem xét công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường đầy đủ ẢNH: NHẬT BẮC

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định Việt Nam đang khẩn trương cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Trong quý 2, các bộ, ngành phải cắt giảm 50% chi phí tuân thủ, 50% thời gian thực hiện thủ tục và cấp bộ không thực hiện quá 30% tổng số thủ tục thuộc lĩnh vực quản lý).

Đồng thời, sửa đổi các luật, quy hoạch, quy định để huy động mạnh mẽ các nguồn lực cho phát triển, trong đó có nguồn vốn của nhà đầu tư; trong quá trình này sẽ cầu thị lắng nghe ý kiến cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp Mỹ. Những việc này chắc chắn phải làm và làm rất nhanh, Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng cũng đề nghị phía Mỹ sớm xem xét công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường đầy đủ và sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước hạn chế về xuất khẩu (D1-D3).

Việt Nam hoan nghênh, coi trọng công nghệ của Mỹ và sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông có năng lực của Mỹ tiếp cận thị trường nhằm nghiên cứu đầu tư, chuyển giao công nghệ và phát triển hạ tầng viễn thông, 5G, cáp quang biển tại Việt Nam...

Tháng 2 vừa qua, Bộ KH-CN đã cấp giấy phép cung cấp dịch vụ internet vệ tinh Starlink tại Việt Nam. Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp Mỹ tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam, thực hiện chuyển giao công nghệ, nhất là những công nghệ lõi, hỗ trợ Việt Nam gắn kết sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Thủ tướng cũng đề nghị USABC và các doanh nghiệp Mỹ với tầm ảnh hưởng của mình đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong tổ chức thành công Năm APEC 2027, tạo động lực để Việt Nam tiếp tục mở cửa thị trường, thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

