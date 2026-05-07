Chính trị

Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 48

Đậu Tiến Đạt
theo TTXVN
07/05/2026 08:42 GMT+7

Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 - 8.5.

Sáng 7.5, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 - 8.5 theo lời mời của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026.

Tháp tùng Thủ tướng Chính phủ có: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Gấu; Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến; Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đôn Tuấn Phong; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam Đặng Hoàng Giang; Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng; Trợ lý Thủ tướng Chính phủ Trần Anh Tuấn. Tham gia đoàn còn có Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình; Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN Tôn Thị Ngọc Hương.

Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị người đứng đầu Chính phủ và cũng là hội nghị đa phương đầu tiên mà Thủ tướng tham dự trực tiếp.

Việc Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước ta tham dự hội nghị thể hiện mạnh mẽ việc Việt Nam tiếp tục triển khai nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng. Đồng thời, khẳng định ASEAN tiếp tục là ưu tiên chiến lược hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam. 

Đây cũng là thông điệp rõ ràng về cam kết của Việt Nam đối với tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, với tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm và đóng góp thực chất, hiệu quả vào công việc chung của hiệp hội.

ASEAN tiếp tục là ưu tiên chiến lược hàng đầu của Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang khẳng định, việc tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 của Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định ASEAN tiếp tục là ưu tiên chiến lược hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

