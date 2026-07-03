Thủ tướng Moldova bất ngờ từ chức

Ông Alexandru Munteanu ẢNH: REUTERS

Thủ tướng Moldova Alexandru Munteanu (62 tuổi) ngày 3.7 tuyên bố từ chức, một thông báo bất ngờ dẫn đến việc nội các cũng phải từ chức.

Ông Munteanu, người giữ chức thủ tướng từ tháng 11.2025, chưa đưa ra lời giải thích đầy đủ về quyết định của mình, theo Reuters.

"Hôm nay, nhiệm kỳ thủ tướng của tôi kết thúc. Khoảnh khắc tôi nhận ra rằng mình không còn có thể thực hiện nhiệm vụ theo đúng nguyên tắc và niềm tin của mình, tôi đã chọn từ chức", ông viết trên mạng xã hội X.

Động thái này là một thách thức đối với Tổng thống Maia Sandu và đảng Hành động và Đoàn kết (PAS) cầm quyền. Đảng thân châu Âu này hiện đang ở nhiệm kỳ cầm quyền thứ hai liên tiếp.

Theo quy trình nghị viện của Moldova, bà Sandu sẽ tham vấn với các nhóm nghị sĩ và sau đó đề cử một ứng cử viên cho chức thủ tướng. Ông Sandu cho biết ông Munteanu sẽ tiếp tục giữ vai trò thủ tướng cho đến khi bổ nhiệm người thay thế.

Bà Sandu nói với các phóng viên rằng thủ tướng mới có thể được bổ nhiệm "nhanh chóng", và bà sẽ tham vấn với các đảng phái trong quốc hội vào tuần tới trước khi bổ nhiệm một ứng viên.

Ông Munteanu được bổ nhiệm sau cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 9.2025, trong đó đảng PAS đã đánh bại đối thủ thân Nga một cách vang dội và giành được nhiệm kỳ mới để theo đuổi tham vọng gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Moldova.

Trước đó, ông đã làm việc bên ngoài Moldova khoảng 20 năm, trong đó có thời gian làm việc cho Ngân hàng Thế giới (World Bank). "Tôi sẽ tiếp tục phục vụ đất nước mình dù ở bất kỳ vị trí nào", ông nói.

Moldova, nằm giữa Ukraine và Romania (quốc gia thành viên EU), là ứng viên gia nhập EU. Nước này có đa số người nói tiếng Romania và một thiểu số đáng kể nói tiếng Nga. Quyền lực chính trị đã dao động trong nhiều thập niên giữa các đảng ủng hộ quan hệ gần gũi hơn với châu Âu và các đảng tìm kiếm quan hệ tốt hơn với Moscow.