Vùng Transnistria muốn Nga tăng lực lượng ‘gìn giữ hòa bình’

Transnistria nằm ở biên giới Moldova và Ukraine. CNN

Trang tin The Kyiv Independent ngày 9.5 dẫn lời ông Leonid Manakov, người đại diện tại Nga của vùng Transnistria, đề nghị Moscow gia tăng lực lượng "gìn giữ hòa bình", do "tình hình an ninh xuống cấp" tại vùng này.

Transnistria là khu vực ly khai của Moldova và Nga đã duy trì lực lượng tại khu vực này từ những năm 1990.

Trả lời phỏng vấn hãng Sputnik, ông Manakov cho biết ông từng nhiều lần đề nghị gia tăng nhân số của "lực lượng gìn giữ hòa bình" Nga, bao gồm đề nghị tuyển dụng từ những công dân Nga hiện sống tại Transnistria.

Quân số của lực lượng này tại Transnistria hiện chưa quá 450 người, theo ông Manakov.

Nhà ngoại giao nhắc lại khung pháp lý của Ủy ban Kiểm soát hỗn hợp, được thiết lập giữa Moldova, Nga và vùng Transnistria sau Cuộc chiến Transnistria năm 1992, cho phép đến 3.100 người.

Một số nhà tuyên truyền Nga cho rằng Ukraine, Moldova hoặc NATO đang chuẩn bị tấn công vùng Transnistria và hôm 24.2 nói rằng "một cuộc tấn công nhằm vào Transnistria sẽ là cuộc tấn công nhằm vào Liên bang Nga".

Một số phỏng đoán cho rằng đây có thể là cái cớ để Nga lên kế hoạch đưa quân sang hoặc gây bất ổn tại Moldova.

Hôm 21.2, Thủ tướng Moldova Dorin Rechan xác nhận rằng giới chức nước này đã biết về "một số" bối cảnh gây bất ổn của Nga, bao gồm kế hoạch kiểm soát sân bay Chisinau.



Nga cấm UAV, mô tô nước vì lo ngại an ninh trước lễ diễu binh

Phản hồi đề nghị của ông Manakov, trang tin Newsmaker của Moldova ngày 8.5 cho biết Cục Tái hòa nhập Moldova cho rằng "cần làm rõ tình trạng của cái gọi là đại diện mà ông Manakov đang phát biểu".

Ngoài ra, cơ quan này cho biết "các bên ký kết thỏa thuận ngày 21.7.1992 có thể nói về cơ chế của lực lượng gìn giữ hòa bình, chứ không phải những người không liên quan gì đến nó".

Nga cam kết rút lực lượng khỏi Transnistria trước ngày 31.12.2002, nhưng đến nay chưa thực thi. Vào tháng 3.2022, Hội đồng Nghị viện của Hội đồng châu Âu đã công nhận Transnistria là "lãnh thổ Moldova do Nga chiếm đóng".