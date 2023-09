Thủ tướng: Ngân hàng và doanh nghiệp phải thấu hiểu nhau, 'trong anh có tôi'

Ngày 9.9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8. Các báo cáo cho thấy, tình hình tháng 8 tiếp tục xu hướng tích cực, nhiều lĩnh vực đạt kết quả tốt hơn so với tháng 7, duy trì đà "tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước".

Thủ tướng tiếp tục yêu cầu tăng cường khả năng tiếp cận vốn vay cho doanh nghiệp NHẬT BẮC

Nổi bật là kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được bảo đảm.

Lạm phát tiếp tục xu hướng giảm dần, CPI bình quân 8 tháng tăng 3,1% (so với bình quân 7 tháng là 3,12%), thấp hơn mục tiêu đề ra (khoảng 4,5%). Nhờ đó, tạo dư địa cho các chính sách tiền tệ, tài khóa thúc đẩy tổng cầu và tăng trưởng kinh tế.

Thị trường chứng khoán hồi phục. Phát hành trái phiếu doanh nghiệp lũy kế từ đầu năm đạt 132.000 tỉ đồng, trong đó trái phiếu riêng lẻ là 115.000 tỉ đồng.

Thu ngân sách nhà nước 8 tháng đạt trên 1,12 triệu tỉ đồng, bằng 69,4% dự toán trong điều kiện phải thực hiện giãn, hoãn, miễn giảm thuế, phí, lệ phí (tổng số tiền miễn, giảm, gia hạn khoảng 200.000 tỉ đồng; đến hết tháng 8 ước tính là 132.000 tỉ đồng). Nợ công, nợ chính phủ, bội chi ngân sách nhà nước được kiểm soát tốt.

Xuất nhập khẩu tiếp tục đà tăng trở lại. Trong tháng 8, xuất khẩu tăng 7,7% so với tháng 7, nhập khẩu tăng 5,7%; xuất siêu gần 3,82 tỷ USD. Tính chung 8 tháng, xuất khẩu đạt 227,7 tỉ USD, nhập khẩu đạt 207,5 tỉ USD; xuất siêu gần 20,2 tỉ USD.

An ninh năng lượng, an ninh lương thực được bảo đảm; xuất khẩu 5,9 triệu tấn gạo, kim ngạch đạt 3,2 tỉ USD, tăng 123% về lượng và 137,3% về giá trị so với cùng kỳ...

Khách quốc tế tháng 8 đạt 1,2 triệu lượt, tăng 17,2% so tháng 7 và gấp gần 2,5 lần so cùng kỳ; tính chung 8 tháng thu hút được 7,8 triệu lượt khách quốc tế, gấp 5,4 lần so cùng kỳ.

Giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng đạt gần 297.700 tỉ đồng, đạt 42,1% kế hoạch, tăng 2,95% về tỷ lệ và tăng 85.000 tỉ đồng về số tuyệt đối.

Đặc biệt, tình hình phát triển doanh nghiệp ngày càng tích cực hơn. Tháng 8 có trên 14.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 2,3% về số doanh nghiệp và tăng 6,6% về vốn đăng ký so với tháng 7.

Tính chung 8 tháng có 149.400 doanh nghiệp gia nhập thị trường (gồm 103.700 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 45.700 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động), cao hơn số 124.700 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Đánh giá cao kết quả đạt được, song Thủ tướng cho rằng vẫn còn nhiều khó khăn như thu ngân sách nhà nước 8 tháng giảm 8,8% so với cùng kỳ; nợ xấu có xu hướng tăng. Tăng trưởng tín dụng thấp.

Thủ tướng nhấn mạnh 3 động lực tăng trưởng là đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng NHẬT BẮC

Về các động lực tăng trưởng, cầu trên các thị trường lớn, truyền thống suy giảm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giảm 13,1% trong 8 tháng. Đầu tư công khởi sắc nhưng mục tiêu giải ngân trên 95% vẫn là thách thức; thu hút đầu tư tư nhân còn khó khăn. Tiêu dùng trong nước khó tăng mạnh trong ngắn hạn.

Sản xuất công nghiệp phục hồi chậm (chỉ số IIP 8 tháng giảm 0,4%). Xuất khẩu một số mặt hàng nông nghiệp vẫn giảm sâu như thủy sản, hạt tiêu, chè. Doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản còn nhiều khó khăn, vướng mắc.

Tập trung cho 3 động lực tăng trưởng

Để đạt các mục tiêu đề ra, Thủ tướng nhấn mạnh trong các tháng còn lại của năm, cần tập trung vào 3 động lực tăng trưởng là đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng.

Cụ thể, UBND các địa phương cần tập trung đẩy mạnh hơn nữa giải ngân vốn đầu tư công, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn...

Ngân hàng Nhà nước tập trung tháo gỡ nút thắt vốn tín dụng; khẩn trương rà soát, hoàn thiện các quy định, điều kiện, thủ tục cho vay, bảo đảm tăng khả năng tiếp cận tín dụng của người dân, doanh nghiệp vào các lĩnh vực ưu tiên.

"Ngân hàng và doanh nghiệp cần chia sẻ và thấu hiểu, đặt mình vào địa vị người khác, "trong tôi có anh, trong anh có tôi" để xử lý công việc", Thủ tướng nêu.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cần lưu ý phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong sử dụng cơ sở dữ liệu dân cư để cho vay tín chấp với giá trị phù hợp, góp phần giảm tín dụng đen. Tiếp tục phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất, nhất là lãi suất cho vay.

Thực hiện hiệu quả các gói tín dụng chính sách (trong đó có 120.000 tỉ đồng cho vay nhà ở xã hội, 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất, 15.000 tỉ đồng cho ngành hàng đồ gỗ, thủy sản…).

Bộ Tài chính thực hiện hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí; chủ động nghiên cứu, kịp thời đề xuất các giải pháp phù hợp để hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh thời gian tới.

Bộ KH-ĐT khẩn trương đôn đốc, hướng dẫn đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; thúc đẩy đầu tư tư nhân, thu hút vốn FDI và các dự án đối tác công tư (PPP). Khẩn trương thẩm định các quy hoạch, các dự án cao tốc theo phương thức PPP như dự án Nam Định - Thái Bình; Gia Nghĩa - Chơn Thành.

Bộ Xây dựng tập trung tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn của thị trường, các dự án bất động sản. Bộ GTVT tập trung chỉ đạo triển khai các công trình, dự án giao thông chiến lược, có tính liên vùng, nhất là sân bay Long Thành và các dự án cao tốc...