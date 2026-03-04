Thủ tướng: Nguồn cung vốn cho tăng trưởng 10% là rất lớn

Khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, tháng 2 tình hình thế giới diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường, nhất là việc Mỹ có chính sách thuế quan mới, xung đột quân sự tại Trung Đông gây gián đoạn vận tải biển, hàng không thế giới, tác động đến nguồn cung, giá dầu, khí LNG...

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp sáng 4.3 ẢNH: NHẬT BẮC

Trong nước, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2026 tiếp tục xu hướng rất tích cực, đạt kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn những hạn chế, bất cập và nhiều khó khăn, thách thức như sức ép điều hành vĩ mô, lạm phát, tỷ giá, lãi suất còn lớn; giá vàng, bạc biến động mạnh.

Nguồn cung vốn cho nền kinh tế đáp ứng yêu cầu tăng trưởng 10% là rất lớn; sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực còn khó khăn; thủ tục hành chính còn rườm rà…

Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ, đại biểu tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội 2 tháng đầu năm 2026 và xác định những trọng tâm chỉ đạo thời gian tới. Theo đó, cần tập trung phân tích bối cảnh và công tác chỉ đạo điều hành trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm có điểm gì cần lưu ý.

Đồng thời, đánh giá về mức độ phản ứng kịp thời, linh hoạt, hiệu quả trước diễn biến mới của tình hình thế giới; kết quả phát triển kinh tế - xã hội; những điểm nghẽn, thách thức lớn cần tháo gỡ; bối cảnh tình hình quốc tế thời gian tới có gì đáng chú ý; những yếu tố tích cực, tiêu cực.

Phương án, kịch bản điều hành thế nào để kịp thời ứng phó, không để bị động, bất ngờ. Cùng với đó, kiểm điểm công tác triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV, các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị...

Thủ tướng cũng đề nghị các đại biểu đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho tháng 3 và quý 1, nhất là các giải pháp đột phá để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên.