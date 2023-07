Thủ tướng: 'Nhiều trường hợp nguy kịch đã được cứu sống nhờ những giọt máu vô giá'

Chiều 29.7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp mặt 100 đại biểu là người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2023.

Thủ tướng nhấn mạnh vai trò của hiến máu tình nguyện cứu sống người bệnh, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái NHẬT BẮC

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, từ khi Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện được thành lập (năm 2008) đến nay, toàn quốc đã vận động, tiếp nhận hơn 16 triệu đơn vị máu.

Lượng máu thu được năm sau luôn cao hơn năm trước, từ hơn 500.000 đơn vị máu (2008) lên hơn 1,4 triệu đơn vị (2022), trong đó, 99% lượng máu tiếp nhận là từ người hiến máu tình nguyện; chất lượng máu ngày càng tốt hơn.

Nhiều lực lượng rất tích cực tham gia hiến máu như y tế, công an, quân đội, thanh niên, chữ thập đỏ. Nhiều hoạt động hiến máu tình nguyện trên khắp cả nước đã được tổ chức thành công, hiệu quả như lễ hội Xuân Hồng, chương trình Chủ nhật Đỏ, Hành trình Đỏ, chiến dịch Những giọt máu hồng hè…

Trong số 100 đại biểu được tôn vinh năm nay, có 20 đại biểu nữ, 16 đại biểu thuộc khối giáo dục, 8 đại biểu là nhân viên y tế, 7 đại biểu thuộc lực lượng vũ trang và 3 đại biểu người dân tộc thiểu số. Đại biểu lớn tuổi nhất là 61 tuổi, đại biểu trẻ nhất là 22 tuổi.



Có 10 đại biểu đã hiến máu từ 19 - 29 lần, 60 đại biểu đã hiến máu từ 30 - 49 lần, 20 đại biểu đã hiến từ 50 - 69 lần, 8 đại biểu đã hiến từ 70 - 99 lần, 2 đại biểu hiến từ 100 lần trở lên. Tổng số 100 đại biểu năm nay có số lần hiến máu, hiến tiểu cầu lên đến gần 4.500 đơn vị.

Đại biểu Hồ Kim Phượng (TP.HCM) chia sẻ, bà cứ định kỳ 3 tháng tham gia hiến máu 1 lần suốt từ năm 1997 đến nay.

"Được chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn, cơ cực, tôi luôn nghĩ mình cho được ai cái gì thì cho, giúp được ai cái gì thì giúp. Máu của mình có sẵn trong cơ thể, mình có thể giúp người, giúp đời đến khi nào không còn sức khoẻ thì thôi", bà Phượng nói. Gia đình bà có 4 người, tổng số lần hiến máu của 4 thành viên là hơn 250 lần và sẽ còn tiếp tục hiến đến khi nào không đủ điều kiện thì thôi.

Những minh chứng sống

Lắng nghe chia sẻ của các đại biểu, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết đặc biệt ấn tượng khi có những đại biểu đã 80, 90, thậm chí trên 100 lần hiến máu và các thành phần của máu như các đại biểu Trần Minh Mến (Bình Thuận), Trần Như Dũng (Hà Nội), Hồ Kim Phượng (TP.HCM). Hay những gia đình tham gia hiến máu tiêu biểu như gia đình đại biểu Võ Tấn Cường (Vĩnh Long), gia đình đại biểu Hà Quốc Hải (Đà Nẵng)…

Nhiều bạn trẻ khi tham gia hành trình "Hiến máu cứu người" không những có thêm những kỷ niệm đẹp mà còn trưởng thành hơn, thêm vốn sống, khát vọng cống hiến ngày càng nhiều cho cộng đồng, xã hội, đất nước. Nhiều bạn ở khắp mọi miền Tổ quốc đã kết nối với nhau thành mạng lưới thiện nguyện, thành cộng đồng của "những tấm lòng cao quý".

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, khoa học, công nghệ ngày hôm nay chưa đủ khả năng để tạo ra máu, nhưng tình người có thể giúp những người đang cần máu. Trái tim con người không chỉ ủ dòng máu nóng hổi, mà còn nồng ấm tình nhân ái, sự sẻ chia, cảm thông sâu sắc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và 100 đại diện tiêu biểu phong trào hiến máu tình nguyện NHẬT BẮC

Nhắc tới câu ca dao "Có câu tích đức tu thân/Hoạn nạn tương cứu, phú bần tương tri", Thủ tướng rất xúc động khi được nghe chia sẻ của các đại biểu, cũng như nhiều câu chuyện rất đáng nhớ khác mà ông được biết. Như trường hợp một sản phụ tại Hòa Bình mất máu quá nhiều khi mổ cấp cứu, trong khi nguồn máu dự trữ tại trung tâm y tế huyện đã hết, các cán bộ, chiến sĩ Công an H.Kim Bôi (Hòa Bình) đã kịp thời hiến máu khẩn cấp, cứu sống bệnh nhân.

Thủ tướng cũng nhắc tới câu chuyện một nam thanh niên mất quá nhiều máu do tai nạn giao thông đã được kịp thời cứu sống do nhận được máu của bác sĩ, điều dưỡng Trung tâm Y tế H.Tiên Yên (Quảng Ninh) hiến; hay trường hợp nam thanh niên ở Quảng Nam mất nhiều máu do tai nạn lao động đã được cứu sống bởi những giọt máu quý giá của các chiến sĩ công an tỉnh.

"Nhiều trường hợp lâm vào nguy kịch do thiếu máu đã được kịp thời cứu sống nhờ những giọt máu vô giá của hàng triệu người hiến máu trên cả nước, trong đó có những giọt máu của 100 người hiến máu tiêu biểu có mặt tại đây hôm nay. Các anh, chị thực sự là những minh chứng sống, tấm gương sáng về người tốt, việc thiện", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thực tế hiện nay, mặc dù phong trào hiến máu đã lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng nhưng nhu cầu máu trong xã hội còn rất lớn. Nhiều nơi vẫn xảy ra tình trạng thiếu máu. Một số nơi, một số địa bàn, phong trào còn mỏng, số lượng người đi hiến máu còn ít, như các địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.



Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện rà soát, hoàn thiện, bổ sung các quy định liên quan để thực hiện tốt hơn nữa chế độ, chính sách đối với người hiến máu tình nguyện; tiếp tục xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác hiến máu tình nguyện.



Có các giải pháp, hoạt động thiết thực, cụ thể, tiếp tục thúc đẩy hiệu quả hơn nữa công tác vận động hiến máu tình nguyện; đặc biệt quan tâm đến chất lượng, an toàn, tính bền vững của hoạt động hiến máu tình nguyện. Củng cố, xây dựng các điểm hiến máu, ngân hàng máu ổn định, đầy đủ và an toàn; chủ động điều tiết máu trong cả nước bảo đảm hợp lý, khoa học để phục vụ người bệnh.

Thủ tướng lưu ý, cần thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác hiến máu; nhanh chóng thống nhất, đồng bộ thông tin người hiến máu trên toàn quốc, kết nối giữa người hiến máu, trung tâm truyền máu, các ngân hàng máu và các bệnh viện để nâng cao tính chủ động, kịp thời trong mọi tình huống.