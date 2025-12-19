Thủ tướng: Những viên gạch đầu tiên cho công trình tương lai, tầm nhìn 'vượt thời đại'

Trưa 19.12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát lệnh khởi công, khánh thành đồng loạt 234 dự án, công trình trên cả nước, quy mô 3,4 triệu tỉ đồng, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công, khánh thành sáng 29.12 ẢNH: NHẬT BẮC

Nhắc lại ngày 19.12.1946, khi Bác Hồ kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Thủ tướng nhấn mạnh, tinh thần "toàn quốc kháng chiến" năm xưa nay đã trở thành ngọn đuốc soi đường để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược 100 năm.

Trong đó, tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại - một trong ba đột phá chiến lược - có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra không gian phát triển mới, tạo nền tảng cho phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Đặc biệt, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo ưu tiên bố trí các nguồn lực với sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy, cách làm. Theo đó, đầu tư không dàn trải, cắt giảm nhiều dự án để dồn nguồn lực cho các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng. Tháo gỡ rào cản, vướng mắc về thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền nhiều hơn cho các địa phương.

Đồng thời, phát động các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, như "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí", "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc", "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025", "Chiến dịch Quang Trung"...

Thủ tướng cùng các đại biểu bấm nút khởi công ẢNH: TUẤN MINH

Buổi lễ hôm nay tiếp nối thành công của 2 buổi lễ khởi công, khánh thành kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (ngày 19.4.2025 với 80 công trình, dự án) và 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 (ngày 19.8.2025 với 250 công trình, dự án).

Những dự án có nhiều 'điểm nhất'

Người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh, đây là những công trình dự án, với quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội với những "điểm nhất": có tổng số vốn đầu tư lớn nhất (trên 3,4 triệu tỉ đồng); nguồn vốn tư nhân tham gia lớn nhất (gần 2,8 triệu tỉ đồng, chiếm trên 82%); có dự án đầu tư với quy mô đầu tư lớn nhất (Khu đô thị thể thao Olympic với số vốn 925.000 tỉ đồng).

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự điểm cầu chính tại Hà Nội ẢNH: NHẬT BẮC

Như vậy, sau 3 lễ khởi công, khánh thành, chỉ tính riêng trong năm 2025, đã có 564 công trình, dự án với tổng mức đầu tư trên 5,14 triệu tỉ đồng, trong đó nguồn vốn tư nhân là chủ yếu với trên 3,8 triệu tỉ đồng (74,6%), nguồn vốn nhà nước là 1,3 triệu tỉ đồng (25,4%). Đã có gần 140 công trình lớn hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả.

"Những công trình, dự án hạ tầng kinh tế - xã hội được khởi công, khánh thành trong thời gian qua và tại buổi lễ hôm nay đã thể hiện tư duy, tầm nhìn và khát vọng "vươn xa ra biển lớn, tiến sâu vào lòng đất và bay cao lên vũ trụ" của con người và dân tộc Việt Nam", Thủ tướng nhấn mạnh.

Trong đó có những công trình "lớn chưa từng có", những công trình "lần đầu tiên", những công trình mới có "ý nghĩa lịch sử". Như khánh thành, thông xe kỹ thuật gần 3.200 km đường bộ cao tốc, gồm cao tốc Bắc - Nam tuyến chính, các tuyến cao tốc Đông - Tây, hơn 1.700 km đường ven biển; đón chuyến bay đầu tiên tại sân bay Long Thành...

Vẫn theo Thủ tướng, lễ khởi công này đã đặt những viên gạch đầu tiên cho những công trình của tương lai, với tầm nhìn "vượt thời đại", như siêu dự án sân bay Gia Bình; các công trình "vươn ra biển lớn" như cảng Hòn Khoai, khu đô thị Cần Giờ.

Hay các dự án đường sắt đô thị, kết nối quốc tế, chuẩn bị xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; triển khai các dự án tầm nhìn thế kỷ như Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Làng thể thao Olympic - nơi được chọn làm điểm cầu trung tâm hôm nay; nhà máy sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt, các dự án phục vụ APEC năm 2027 tại Phú Quốc…

Đây chính là những tiền đề, nền tảng quan trọng cho hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới; là những mắt xích quan trọng góp phần kiến tạo Việt Nam hòa bình - ổn định - hội nhập - giàu mạnh - thịnh vượng - văn minh - phồn vinh - hạnh phúc, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Trong năm 2026 và thời gian tới, theo người đứng đầu Chính phủ, để thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, Đảng, Nhà nước ta đã xác định mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số, trong đó phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được xác định rõ là một trong ba đột phá chiến lược.

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương thực hiện "5 bảo đảm" trong đầu tư, phát triển các công trình, dự án hạ tầng kinh tế - xã hội, gồm bảo đảm thể chế thông thoáng; nguồn lực; tiến độ giải phóng mặt bằng; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và hiệu quả đầu tư. Đồng thời, đảm bảo tiến độ cho các công trình "đi đúng đích, về đúng hạn".