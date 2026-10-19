Thủ tướng: Phải điều tiết được giá đất, thị trường bất động sản

Sáng 19.10, Quốc hội thảo luận tại tổ về luật Đấu giá tài sản sửa đổi. Gợi ý các nội dung thảo luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, trong quá trình thẩm tra và cho ý kiến với dự luật, vẫn còn một số ý kiến khác nhau.

Cụ thể, về phạm vi áp dụng và lựa chọn tổ chức đấu giá; việc tham dự trả giá và tiền đặt trước; về đấu giá trực tuyến và bước giá; hủy kết quả đấu giá và bảo vệ người mua.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu thảo luận tại tổ sáng nay 19.10 ẢNH: QUANG PHÚC

“Luật này liên quan trực tiếp đến các luật khác, ví dụ như luật Đất đai. Trình tự, thủ tục đấu giá, gắn bó chặt chẽ với nội dung quản lý tài sản theo pháp luật chuyên ngành. Do đó, chúng ta phải rà soát rất kỹ các dự án luật này”, Thủ tướng nêu.

Thủ tướng dẫn chứng như luật Đất đai, quy định Nhà nước phải tăng cường công tác quản lý giá đất. Khi tiến hành đấu giá, trình tự thủ tục và việc quyết định giá đất theo quy định của luật Đất đai, tới đây UBND và HĐND các địa phương quyết định theo khung giá đất và hệ số. Sau này, các cơ quan chuyên môn sẽ ban hành những quy định chi tiết.

Tuy nhiên, theo người đứng đầu Chính phủ, quan trọng nhất, mục tiêu cuối cùng phải quản lý, điều tiết được giá đất và thị trường bất động sản. Đây là mục tiêu xuyên suốt trong quản lý đối với thị trường bất động sản và giá đất, giá nhà.

Đặc biệt là giá nhà ở cho các đối tượng chính sách, người có thu nhập thấp, gồm nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. “Chúng ta phải quản lý giá rất chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Cũng theo Thủ tướng, việc quản lý, điều tiết thị trường ở phân khúc nhà ở cho đối tượng chính sách và người thu nhập thấp giúp họ có khả năng tiếp cận nhà ở thông qua việc mua nhà ở xã hội hoặc thuê dài hạn nhà ở cho thuê.

Điều này rất quan trọng vì khi tiến hành đấu giá, giao đất cho nhà đầu tư với các thủ tục, cơ chế, chính sách đi kèm thì luật Đất đai, luật Nhà ở, luật Kinh doanh bất động sản phải nằm trong một chuỗi quy định pháp luật gắn kết chặt chẽ với nhau.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, mục đích cuối cùng đối với thị trường bất động sản, theo quan điểm của Bộ Chính trị, của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và của Chính phủ là chúng ta phải điều tiết, kiểm soát được giá phân khúc nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Để người có thu nhập thấp, người bình thường mới có khả năng tiếp cận được nhà ở.

“Chúng ta phải quản lý, điều tiết, không thể để tăng giá một cách vô lý đối với những phân khúc cần quản lý. Còn những phân khúc cao cấp dành cho những người có điều kiện kinh tế thì tùy theo nhu cầu và yêu cầu của thị trường. Quan trọng nhất vẫn là phải quản lý được giá đối với nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng lưu ý, các quy định của luật Đất đai có những nội dung phải đấu giá, có những nội dung phải đấu thầu, nên trình tự thủ tục thực hiện theo luật Đấu giá và luật Đấu thầu phải rất khớp nhau.

Do đó, trong quá trình rà soát, cần hoàn thiện các điểm chưa chặt chẽ, bảo đảm tính khả thi trên thực tế. Bởi, sau này khi luật được ban hành, nếu các văn bản hướng dẫn không đầy đủ, chi tiết, rõ ràng thì các địa phương sẽ rất khó áp dụng.

Trước đó, trình dự án luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, dự thảo luật sửa đổi nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay trong hoạt động đấu giá tài sản; nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.



Dự thảo cũng bổ sung quy định người tham gia đấu giá đã nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ và tham dự phiên đấu giá thì được coi là đã đồng ý trả giá với giá ít nhất bằng với giá khởi điểm nhằm hạn chế tình trạng "cò mồi", người không có nhu cầu mua thực sự nhưng vẫn tham dự đấu giá để trục lợi.

Đồng thời, quy định thủ tục đấu giá rút gọn theo hướng đơn giản, thuận lợi hơn đối với một số tài sản đấu giá có giá khởi điểm nhỏ hoặc phải xử lý nhanh; bổ sung quy định đấu giá bằng hình thức trực tuyến trên Hệ thống đấu giá trực tuyến đối với một số loại tài sản.