Thủ tướng: Phải thu hút, giữ chân được các tập đoàn lớn trên thế giới

Sáng 2.3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 2 của Chính phủ.

Thủ tướng nhấn mạnh cần dự báo tình hình tháng 3 có khó khăn, thuận lợi gì trong chỉ đạo, điều hành. Vừa qua, các thành viên Chính phủ đi cơ sở giải quyết công việc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho địa phương. Đây là kinh nghiệm quý cần phát huy thời gian tới, giúp địa phương cảm nhận được Chính phủ gần với cơ sở.

Thủ tướng nhấn mạnh cần tăng tốc ngay từ ngày đầu, tháng đầu, quý đầu VGP

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu phải tăng tốc ngay từ ngày đầu, tháng đầu, quý đầu. "Chúng ta đang nỗ lực tiếp đón các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới đang có định hướng vào Việt Nam làm ăn, do đó phải có biện pháp thu hút, giữ chân các nhà đầu tư", Thủ tướng lưu ý.

Nếu làm không nhanh thì mất cơ hội, vì năm ngoái, Việt Nam đã thu hút hơn 36,6 tỉ USD, giải ngân 23,2 tỉ USD, là con số lớn trong tình hình hiện nay. Hai tháng đầu năm nay, thu hút vốn FDI gần 5 tỉ USD, giải ngân vốn FDI gần 2 tỉ USD, dù cao nhưng vẫn còn dư địa lớn hơn. Do đó, phải có biện pháp để đẩy mạnh hơn nữa.

Theo Thủ tướng, Việt Nam đã có Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC), có thể hút nhiều hơn các tập đoàn lớn về công nghệ vào hợp tác. Vừa qua, các tập đoàn lớn trên thế giới cũng đã ký kết hợp tác với NIC.

Báo cáo tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết, tình hình KT-XH tháng 2 tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực, mặc dù kết quả đạt được trên một số lĩnh vực không cao do là tháng tết.

Tính chung 2 tháng, hầu hết các lĩnh vực đạt kết quả tốt hơn so với cùng kỳ năm 2023. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 tăng 1,04% so với tháng 1; bình quân 2 tháng tăng 3,67% (cùng kỳ năm 2023 tăng 4,6%).

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 2 tháng tăng 18,6%, trong đó xuất khẩu tăng 19,2% (khu vực trong nước tăng 33,3%, cao hơn nhiều khu vực FDI (14,7%); nhập khẩu tăng 18%; xuất siêu 4,72 tỉ USD. Thu ngân sách nhà nước 2 tháng ước đạt 23,5% dự toán năm, tăng 10,4%.



An ninh năng lượng, an ninh lương thực được bảo đảm, xuất khẩu gạo 2 tháng đạt 912.000 tấn, kim ngạch 639 triệu USD, tăng lần lượt 74,8% và 96,6% so với cùng kỳ; bảo đảm cân đối cung cầu lao động.