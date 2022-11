Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ mất mát của Hàn Quốc trong vụ tai nạn tại Itaewon

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ những mất mát to lớn của Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc về sự việc nghiêm trọng xảy ra tại phường Itaewon, quận Yongsan, Seoul ngày 29.10 vừa qua, gây thiệt hại lớn về người. Đồng thời, cảm ơn Chính phủ Hàn Quốc đã phối hợp chặt chẽ trong việc hỗ trợ gia đình nạn nhân người Việt thiệt mạng trong tai nạn này.

Tại cuộc gặp, hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển trong quan hệ hai nước; nhất trí tăng cường tin cậy chính trị, trao đổi đoàn các cấp; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số, tăng trưởng xanh...

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại, ODA. Đề nghị Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển công nghiệp văn hóa; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam tại Hàn Quốc có cuộc sống ổn định, an toàn và tiếp tục có cơ hội đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của cả Hàn Quốc và Việt Nam.

Tổng thống Hàn Quốc khẳng định coi trọng quan hệ với ASEAN, trong đó có quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược với Việt Nam trong tổng thể Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Hàn Quốc; sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực Hàn Quốc có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như chuyển đổi số, an ninh mạng, công nghệ sinh học.





Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mời Tổng thống Yoon Suk Yeol sớm thăm Việt Nam.

Trước đó, chiều 11.11, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã có cuộc gặp với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Hai bên đánh giá năm 2023 sẽ tiếp tục là một năm khó khăn đối với thế giới, đặc biệt là các vấn đề kinh tế vĩ mô như lạm phát, tỷ giá, tăng lãi suất của ngân hàng T.Ư nhiều nước lớn… sẽ tác động tiêu cực đến nền kinh tế các nước đang phát triển.

Bên cạnh đó, khủng hoảng năng lượng, khủng hoảng lương thực… đều là những vấn đề mang tính toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay phối hợp giữa tất cả các nước, đặc biệt là những nước lớn. Các quốc gia đang phát triển sẽ phải nỗ lực hơn nữa để phòng chống các cú sốc từ bên ngoài và nâng cao tính tự lực tự cường, nhất là về an ninh tài chính, an ninh năng lượng, an ninh lương thực.