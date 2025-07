Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chính quyền kiến tạo để phát triển

Thừa thắng xông lên trong xây dựng cao tốc

Theo báo cáo của tỉnh An Giang, dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng có tổng chiều dài 188 km, tổng vốn đầu tư khoảng 45.000 tỉ đồng. Riêng đoạn qua tỉnh An Giang dài 57 km, được chia thành 4 gói thầu xây lắp chính, với tổng mức đầu tư 13.500 tỉ đồng.

Đến nay, thi công đạt 52,87% sản lượng, vượt 0,13% so với kế hoạch, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30.6.2026. Hiện hơn 900 kỹ sư, công nhân cùng 410 thiết bị, 75 mũi thi công đang làm việc ngày đêm, xuyên lễ để đảm bảo tiến độ. Tỉnh An Giang cam kết hoàn thành dự án đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng qua địa bàn tỉnh An Giang vào trưa 21.7 ẢNH: TRẦN NGỌC

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu dự án phải "thừa thắng xông lên" và các đơn vị quyết tâm đưa dự án cơ bản thông xe vào ngày 19.12 năm nay, sớm hơn gần 6 tháng so với kế hoạch.

Trong khi đó, tại tỉnh Đồng Tháp, chiều 21.7, Thủ tướng đã đến kiểm tra Dự án xây dựng đường cao tốc An Hữu - Cao Lãnh, dự án dài khoảng 27,43 km, sơ bộ tổng mức đầu tư 7.496 tỉ đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp báo cáo về tiến độ dự án cao tốc An Hữu - Cao Lãnh qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp ẢNH: TRẦN NGỌC

Theo báo cáo, Dự án thành phần 1 của dự án trên dài khoảng 16 km, đến nay thi công đạt 65,2% sản lượng, dự kiến thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, dự án cần bổ sung khoảng 500 tỉ đồng để triển khai tốt theo kế hoạch và dự án thành phần 2 có tổng chiều dài khoảng 11,45 km (thi công đạt gần 40% giá trị hợp đồng) hiện đang thiếu lượng lớn đá để đảm bảo tiến độ. Trước khó khăn trên, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp và các nhà thầu nghiên cứu các giải pháp phù hợp nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công để công trình sớm đưa vào sử dụng. Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ ngành có liên quan sớm rà soát bổ sung thêm nguồn vốn và nguồn đá cho nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.

Chính quyền kiến tạo phục vụ nhân dân

Trong chuyến công tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo P.Thới Sơn, tỉnh An Giang để đánh giá việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công P.Thới Sơn, tỉnh An Giang ẢNH: TRẦN NGỌC

Sau khi nghe lãnh đạo địa phương báo việc khó khăn, thuận lợi của việc vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công của địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lãnh đạo P.Thới Sơn cần kiến tạo và phục vụ nhân dân.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Thủ tướng định hướng, địa phương và lãnh đạo tỉnh An Giang phải đảm bảo mọi hoạt động hành chính được ổn định và thông suốt. Không để việc sắp xếp bộ máy, chính quyền ảnh hưởng đến đời sống người dân. Cần tập trung chuẩn bị chu đáo nhất cho Đại hội Đảng các cấp. Sắp xếp đội ngũ cán bộ, ưu tiên những người có trách nhiệm, năng lực và vì nhân dân. Quan tâm đảm bảo an sinh xã hội với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau". Thủ tướng yêu cầu, tỉnh phải đảm bảo cơ sở y tế và giáo dục phục vụ tốt nhu cầu của người dân và học sinh. Đồng thời, chú trọng các vấn đề văn hóa, an ninh quốc phòng để phát triển kinh tế đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý với lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp và Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mỹ Hiệp về chính quyền kiến tạo, phục vụ nhân dân Ảnh: TRẦN NGỌC

Tại tỉnh Đồng Tháp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm hỏi, tìm hiểu tình hình hoạt động của xã Mỹ Hiệp. Sau khi nắm thông tin về tình hình hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, Thủ tướng lưu ý lãnh đạo xã và lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, việc quan trọng trong triển khai chính quyền địa phương 2 cấp là chuyển trạng thái sang chủ động, tích cực phục vụ người dân và doanh nghiệp, tạo không gian phát triển mới và động lực mới trong vận hành, bảo đảm thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Thủ tướng đề nghị tỉnh Đồng Tháp phải cần quán triệt tinh thần trên, phải luôn đổi mới tư duy, sáng tạo và quyết liệt trong triển khai nhiệm vụ; chuyển từ nền hành chính quản lý, sang kiến tạo và phục vụ nhân dân. Trong thời gian tới, xã Mỹ Hiệp nói riêng và tỉnh Đồng Tháp cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, trình độ để đáp ứng nhu cầu phát triển của dân tộc. Quan tâm chăm lo đời sống cho nhân dân để không ai bị bỏ lại phía sau, nhất là các lĩnh vực y tế, giáo dục. Đồng thời, chuẩn bị công tác đại hội Đảng cấp xã và cấp tỉnh; đảm bảo các giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng.

Dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm hỏi, tặng quà cho ông Nguyễn Thanh Hòa (76 tuổi) và ông Nguyễn Văn Phước (49 tuổi, cùng là thương binh hạng 2/4, cùng ngụ xã Mỹ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp).