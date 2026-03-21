Thủ tướng Phạm Minh Chính có nhiều cuộc trao đổi với lãnh đạo cấp cao Nga

Khai mở, khởi động các dự án năng lượng mới

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định, chuyến thăm chính thức tới Nga của Thủ tướng Phạm Minh Chính là dịp để hai bên tái khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, bền bỉ vượt thời gian, hợp tác chân thành, tin cậy giữa hai nước, đồng thời với tầm nhìn cho giai đoạn tới, tăng cường và củng cố quan hệ cả về bề rộng lẫn chiều sâu, hướng tới nâng tầm toàn diện hợp tác giữa hai nước.

Đồng thời, bà Lê Thị Thu Hằng cũng nhấn mạnh, chuyến thăm có ý nghĩa toàn diện, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả và bền vững.

"Thủ tướng Chính phủ sẽ có nhiều cuộc trao đổi với lãnh đạo cấp cao của Nga, thăm các cơ sở kinh tế, khoa học, giáo dục, rà soát việc triển khai các thỏa thuận hợp tác đã đạt được, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, tạo xung lực mới thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực truyền thống", bà Hằng chia sẻ.

Hai bên cũng sẽ trao đổi các định hướng hợp tác lớn trong thời gian tới, trong đó có khai mở và khởi động các dự án hợp tác cụ thể phục vụ cho mục tiêu phát triển hiện nay của Việt Nam như năng lượng mới, hạ tầng và kết nối giao thông, công nghệ cao, y sinh, chăm sóc sức khỏe, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

"Tôi tin tưởng rằng chuyến thăm chính thức Nga của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lần này có ý nghĩa toàn diện, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả và bền vững trong thời gian tới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới", bà Hằng nhấn mạnh.

Triển khai đồng bộ 3 trụ cột để nâng tầm quan hệ Việt Nam - Nga

Để tiếp tục nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong thời gian tới, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho biết hai nước đang sở hữu nền tảng vững chắc với sự tin cậy chính trị được củng cố. Bên cạnh các lĩnh vực truyền thống, hai bên đang từng bước mở rộng sang các lĩnh vực mới như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, công nghệ vượt trội…

Về định hướng tương lai, Thứ trưởng nhấn mạnh, cần triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động trên cả 3 trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Trong đó, hợp tác nhân văn, giáo dục và giao lưu nhân dân là trọng tâm.

Về giáo dục - đào tạo, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng chia sẻ, nền tảng hợp tác từ nhiều năm qua, nhiều thế hệ người Việt Nam được đào tạo tại Nga trở thành nguồn nhân lực quan trọng cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trước đây.

Trong kỷ nguyên phát triển mới, hai nước cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giáo dục - đào tạo, đặc biệt là trong các lĩnh vực Nga có thế mạnh như công nghệ số, công nghệ lượng tử, y sinh, khoa học cơ bản, nghệ thuật hàn lâm...

Cũng trong chuyến công tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dành thời gian gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Nga, thăm hỏi động viên bà con trong bối cảnh có nhiều khó khăn hiện nay, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và chuyển tải thông tin, khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, hỗ trợ và bảo vệ quyền cũng như lợi ích chính đáng của bà con, phát huy khối đại đoàn kết và sức mạnh toàn dân tộc.