Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Nga

Ngày 22.3, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Vnukovo 2, thủ đô Moscow, bắt đầu thăm chính thức Nga từ ngày 22 - 25.3, theo lời mời của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin.

Lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Nga được tổ chức trang trọng ngay tại sân bay quốc tế Vnukovo 2, do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Rudenko Andrey Yurevych chủ trì.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Rudenko; Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko; Cục trưởng Cục Lễ tân, Bộ Ngoại giao Nga; Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cùng đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nga nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Nga.

Đây là chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao đầu tiên của Việt Nam đến Nga trong năm 2026. Theo chương trình dự kiến, trong chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ hội đàm với Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin, hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin, hội kiến Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matviyenko, hội kiến Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các nhà lãnh đạo Nga sẽ thảo luận về tăng cường củng cố quan hệ giữa Việt Nam - Nga, nhất là về quan hệ chính trị, mở rộng hơn nữa hợp tác giữa Việt Nam với Nga trong những lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, xây dựng hạ tầng cơ sở, về khoa học, công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa và nghệ thuật..., đặc biệt là về năng lượng điện hạt nhân, dầu khí.

Trong ngày 22.3, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc gặp thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nga.

Báo cáo với Thủ tướng, Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi cho biết, cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cộng đồng có lịch sử hình thành lâu đời, gắn liền với lịch sử quan hệ giữa Việt Nam với Liên Xô trước đây và Nga ngày nay, hiện có khoảng 80.000 người, trong đó có trên 4.000 sinh viên, nghiên cứu sinh. Có những thăng trầm do tình hình sở tại, song cộng đồng người Việt Nam tại Nga có cuộc sống ổn định, địa vị pháp lý và xã hội ngày càng được củng cố, luôn đoàn kết và hướng về quê hương, đất nước.

Thời gian qua, nhất là trong 4 năm xảy ra xung đột Nga - Ukraine, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nga trên tất cả các lĩnh vực, có những điểm sáng và làm tốt công tác bảo hộ công dân, chăm lo phát triển cộng đồng người Việt Nam tại Nga.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, quan hệ Việt Nam - Nga là mối quan hệ có nền tảng truyền thống lâu đời, được vun đắp suốt chặng đường dài ba phần tư thế kỷ. Thủ tướng Chính phủ khẳng định, có lúc thăng trầm và đột phá, song dù hoàn cảnh nào tình cảm thủy chung giữa người Nga và người Việt Nam không thay đổi; cần tiếp tục giữ gìn, nuôi dưỡng và phát huy.

Theo Thủ tướng, từ những năm tháng khó khăn của đất nước cho đến thời kỳ hội nhập và phát triển, nhiều thế hệ du học sinh, nghiên cứu sinh Việt Nam được đào tạo bài bản trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, y học… tại Nga đã trở về và cống hiến xây dựng quê hương.

Nhiều người trong số đó đã trở thành những nhà lãnh đạo, nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành của Việt Nam ở nhiều lĩnh vực trọng điểm. Những đóng góp ấy không chỉ là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác giáo dục bền chặt giữa hai nước mà còn truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ tiếp tục nỗ lực học tập và cống hiến cho Tổ quốc.

Thủ tướng cho biết, trong chuyến thăm lần này, khi hội kiến, hội đàm với các lãnh đạo cấp cao của Nga, Thủ tướng sẽ trao đổi và đề nghị phía Nga công nhận cộng đồng người Việt Nam tại Nga là dân tộc thiểu số của Nga; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để bà con cộng đồng người Việt Nam tại Nga ngày càng có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, yên tâm kinh doanh, làm việc, học tập và hội nhập, có thêm nhiều đóng góp tích cực cho đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của Nga, đồng thời phát huy vai trò cầu nối, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hai nước.

Nhấn mạnh, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam, Thủ tướng khẳng định, thời gian qua, Đảng, Nhà nước luôn chú trọng, quan tâm đến việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống, hội nhập sâu rộng vào xã hội sở tại, phát huy bản sắc truyền thống dân tộc Việt Nam.

Đảng, Nhà nước luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của kiều bào ta trong việc xây dựng các chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài, mới đây nhất là những điều chỉnh trong luật Quốc tịch, để ngày càng đáp ứng nguyện vọng của bà con.

Trên tinh thần, "đoàn kết để tạo sức mạnh, hợp tác để có lợi ích, đối thoại để có lòng tin", Thủ tướng mong muốn người Việt Nam dù sinh sống, làm việc ở đâu và trong bất kỳ lĩnh vực và mức độ nào cũng luôn hướng về Tổ quốc, dõi theo mọi sự đổi thay của quê hương và đem tấm lòng nhiệt thành, trí tuệ cùng bản lĩnh để cống hiến, phát triển đất nước giàu đẹp, hùng cường, thịnh vượng.

Thủ tướng dành thời gian giải đáp các mong muốn, kiến nghị, góp ý của cộng đồng người Việt Nam tại Nga về việc dạy và học tiếng Việt; thành lập Hội phụ nữ người Việt tại Nga; tuyển chọn, cử học sinh, sinh viên sang Nga học tập, nghiên cứu có trọng tâm, trọng điểm; chính sách thu hút, tạo điều kiện cho du học sinh về công tác trong nước…