Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47

Ngày 22.10, theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Chủ tịch ASEAN 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Kuala Lumpur, Malaysia, từ ngày 25 - 28.10.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ẢNH: NHẬT BẮC

Đây là loạt hội nghị quan trọng và lớn nhất trong năm Chủ tịch ASEAN 2025 của Malaysia với sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN, Timor-Leste và các nước đối tác.

Tại Hội nghị cấp cao ASEAN 47, lãnh đạo các nước sẽ đánh giá kết quả hợp tác ASEAN trong năm 2025 dưới chủ đề "Bao trùm và bền vững", định hướng xây dựng Cộng đồng ASEAN thời gian tới, nhất là trên cơ sở xây dựng lộ trình và ưu tiên thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các Kế hoạch chiến lược về chính trị - an ninh, kinh tế, văn hóa - xã hội và kết nối, nâng cao hiệu quả các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, thực chất hóa quan hệ đối ngoại của ASEAN, củng cố và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm. Đặc biệt nhân dịp này, lãnh đạo các nước sẽ ký Tuyên bố kết nạp Timor-Leste vào ASEAN.

Năm 2025, ASEAN kỷ niệm 10 năm hình thành Cộng đồng, bước vào năm cuối cùng triển khai các Kế hoạch tổng thể 2025. Để chuẩn bị cho sự phát triển trong giai đoạn mới, ASEAN đã thông qua Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 cùng 4 chiến lược triển khai về chính trị - an ninh, kinh tế, văn hóa - xã hội và kết nối dịp Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 46 hướng tới xây dựng một "ASEAN tự cường, năng động, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm".

Hiện nay, ASEAN đang ưu tiên xây dựng lộ trình, xác định các ưu tiên, trọng tâm để thúc đẩy toàn diện, hiệu quả các văn kiện trên.

Năm nay cũng đánh dấu tròn 3 thập kỷ Việt Nam trở thành thành viên của ASEAN. Thực tiễn đã khẳng định chủ trương gia nhập ASEAN là một quyết sách đúng đắn, có ý nghĩa lịch sử và chiến lược của Đảng và Nhà nước, mang lại lợi ích quan trọng về an ninh, phát triển và vị thế.

Gia nhập ASEAN là "đột phá khẩu", phá thế bao vây cấm vận, đưa Việt Nam từng bước hội nhập sâu rộng với khu vực và vươn tầm quốc tế. Với phương châm chủ động, tích cực và trách nhiệm, ta có nhiều đóng góp thiết thực cho thành công của ASEAN, gắn liền với những dấu mốc phát triển mang tính bước ngoặt của ASEAN.



