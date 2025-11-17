Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thiết kế chính sách thuận lợi nhất cho kiều bào

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh chuyến thăm lần này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam - Kuwait có quan hệ hữu nghị tốt đẹp và hợp tác hiệu quả. Kuwait là quốc gia đầu tiên trong Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh và một trong những quốc gia Trung Đông đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam ngay sau khi Việt Nam thống nhất đất nước năm 1975. Trong chuyến thăm này, hai bên sẽ thảo luận việc nâng cấp khuôn khổ quan hệ và ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Kuwait ẢNH: NHẬT BẮC

Thủ tướng khẳng định những thành tựu lớn của đất nước trước đây cũng như ngày nay đều có sự đóng góp, đồng tình và ủng hộ tích cực của cộng đồng khoảng 6 triệu người Việt Nam tại khắp năm châu, trong đó có bà con cộng đồng tại Kuwait.

Theo Thủ tướng, một trong những điểm tựa quan trọng của chúng ta trong xây dựng, bảo vệ đất nước là tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết trong Đảng, đoàn kết trong nhân dân, đoàn kết trong nước, đoàn kết quốc tế, "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/Thành công, thành công, đại thành công".

Thủ tướng nêu rõ Đảng, Nhà nước, Chính phủ ta luôn quan tâm tới cộng đồng, coi cộng đồng là bộ phận không tách rời, là máu thịt, là nguồn lực quan trọng của dân tộc. Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đã được cụ thể hóa với nhiều luật, nghị định, chính sách nhằm hỗ trợ, chăm lo, tạo điều kiện, thuận lợi, thông thoáng cho cộng đồng như về quốc tịch, nhà ở…

Thủ tướng sẽ đề nghị với lãnh đạo nước bạn tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Kuwait sinh sống, làm việc ổn định, hội nhập tốt và trở thành cầu nối hữu nghị thúc đẩy quan hệ hai nước. Thủ tướng ghi nhận, chia sẻ các nguyện vọng, đề xuất của bà con, chỉ đạo các cơ quan trong nước triển khai các biện pháp quyết liệt hơn nữa để đáp ứng nguyện vọng chính đáng của bà con.

Trong đó, Thủ tướng cho rằng, việc kết nối đường bay thẳng không chỉ tạo thuận lợi cho bà con kiều bào về thăm quê hương mà còn góp phần thúc đẩy du lịch, thu hút du khách Kuwait và quốc tế tới Việt Nam.

Thủ tướng và phu nhân tặng quà Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait ẢNH: NHẬT BẮC

Chỉ đạo Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán tiếp tục thường xuyên lắng nghe, tiếp nhận ý kiến của bà con một cách thuận lợi nhất, nhất là khi khó khăn, hoạn nạn cần hỗ trợ, giúp đỡ, Thủ tướng đề nghị bà con tiếp tục truyền thống đoàn kết, sẻ chia, xây dựng cộng đồng phát triển vững mạnh, có vai trò, vị trí cao trong xã hội; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, ngôn ngữ tiếng Việt; cố gắng học tập, làm việc tốt, tranh thủ học hỏi nhằm đóng góp vào công cuộc phát triển đất nước; các hội đoàn tiếp tục phát huy vai trò kết nối kiều bào, xây dựng mạng lưới các doanh nghiệp Việt Nam tại sở tại.

Mong kiều bào luôn nghĩ về quê hương, đất nước, Thủ tướng khẳng định, quê hương, đất nước luôn luôn nghĩ về cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, Đảng, Nhà nước sẽ làm hết sức mình bảo đảm cao nhất quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của kiều bào, thiết kế chính sách luôn cố gắng tạo thuận lợi nhất cho bà con.