Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand gặp gỡ đội tuyển nữ Việt Nam

Dưới sự chứng kiến lãnh đạo VFF, HLV Mai Đức Chung, các thành viên BHL và 5 tuyển thủ nữ Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao tặng cho Thủ tướng New Zealand chiếc áo đấu có đầy đủ chữ ký của các thành viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vừa lần đầu giành vé tham dự VCK World Cup 2023. Đáp lại tình cảm của người đồng cấp bên phía Việt Nam, Thủ tướng Jacinda Ardern cũng đã trao tặng lại áo đấu của đội tuyển New Zealand cho Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Thủ tướng Jacinda Ardern nhấn mạnh sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để giúp đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sớm thích nghi, có được sự chuẩn bị tốt nhất trong thời gian sang tập huấn trước thềm World Cup nữ 2023.

HLV Mai Đức Chung chia sẻ, đây là lần thứ 2, ông được diện kiến bà Thủ tướng New Zealand. Cuộc gặp gỡ trước đó diễn ra khi ông Chung sang New Zealand khảo sát, dự lễ bốc thăm chia bảng World Cup nữ 2023.





"Lần này rất vinh dự là được đón tiếp bà Jacinda Ardern tại Việt Nam. Khi thấy hai Thủ tướng trao nhau áo đấu của hai đội tuyển khiến tôi rất xúc động. Lúc này, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã vươn tầm khỏi khu vực, gây tiếng vang ra thế giới khi được tham dự World Cup. Đó là lý do mà đất nước New Zealand cũng biết nhiều hơn về bóng đá Việt Nam. Có thể nói đây là vinh dự to lớn với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam”, HLV Mai Đức Chung chia sẻ sau buổi gặp gỡ.

Với việc nằm ở bảng E World Cup nữ 2023, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ trải qua 3 trận đấu giai đoạn vòng bảng tại New Zealand. Trận đấu đầu tiên của tuyển Việt Nam tại ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh sẽ diễn ra trên sân vận động Eden Park. Đây là địa điểm tổ chức trận khai mạc World Cup nữ 2023 giữa New Zealand và Na Uy, đồng thời cũng là sân thể thao có quy mô lớn nhất của quốc gia này.