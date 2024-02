Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xóa bỏ cơ chế xin cho để cán bộ dễ làm việc

Sáng 3.2, tại TP.HCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban chỉ đạo triển khai nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế chính sách, đặc thù phát triển TP.HCM, chủ trì phiên họp lần 2 của Ban chỉ đạo.



Về tiến độ thực hiện các công việc sau phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo, Thủ tướng thông tin đến nay hoàn thành 2/13 nhiệm vụ, đang thực hiện 10/13 nhiệm vụ, 1 việc đang thống nhất tư tưởng chỉ đạo.

So với triển khai Nghị quyết 54/17 của Quốc hội thì việc triển khai Nghị quyết 98 đạt tốc độ, chất lượng cao hơn dù khối lượng công việc nhiều hơn. Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tiễn, mong muốn của TP.HCM và Chính phủ thì vẫn còn chậm. Do vậy, thời gian tới phải khắc phục cái này, bù đắp sự chậm trễ trong thời gian vừa qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại phiên họp thứ 2 của Ban chỉ đạo triển khai Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội NGUYÊN VŨ

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị mỗi thành viên Ban chỉ đạo phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tự giác, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm để đề xuất cơ chế, chủ trương chính sách nhằm giải quyết kịp thời vướng mắc, vượt qua thách thức. Các bộ ngành phải phối hợp nhuần nhuyễn, chặt chẽ, hiệu quả và chủ động hơn. "Hiện có bộ ngành chủ động thì làm nhanh, bộ ngành không chủ động thì làm chậm", Thủ tướng dẫn chứng.

Trong buổi làm việc, người đứng đầu Chính phủ nhiều lần nhắc đến việc phân cấp, phân quyền từ các bộ ngành về cho địa phương, bởi lẽ cơ chế xin cho dễ tạo ra môi trường tiêu cực và dễ tạo ra tiêu cực.

"Cần phải xóa bỏ cơ chế quan liêu bao cấp, cơ chế xin cho để tạo môi trường lành mạnh cho cán bộ dễ làm, không sợ sai, không sợ trách nhiệm. Tinh thần chung là phân cấp phân quyền, tăng cường trách nhiệm cá nhân, phân bổ nguồn lực và tăng cường kiểm tra giám sát", Thủ tướng nhấn mạnh, đồng thời giao Bộ Nội vụ hoàn thành hồ sơ nghị định phân cấp một số lĩnh vực cho TP.HCM ngay trong tháng 2.2024.

Gỡ vướng nhanh cho 3 dự án cao tốc

Về các công việc cụ thể, Thủ tướng giao Bộ Công thương phải hoàn thành nghị định về mua bán điện trực tiếp trong quý 2/2024 để áp dụng trên phạm vi toàn quốc vì đây là vấn đề cấp bách. Cơ chế này khi được thông qua sẽ khuyến khích các cơ quan nhà nước, nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư phát triển năng lượng tái tạo, phù hợp xu thế. "Trong quý 2 dứt khoát phải hoàn thành", Thủ tướng yêu cầu.

Về dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Thủ tướng giao Bộ TN-MT phối hợp TP.HCM và nhà khoa học phân tích, đánh giá tác động dự án với quan điểm không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng đơn thuần.

Trong đó, bám sát luật Bảo vệ môi trường, có cơ sở khoa học, thực tiễn, đánh giá tác động môi trường kỹ lưỡng để tạo sự đồng thuận cao, không chỉ với tổ chức quốc tế mà còn trong nước. Việc này phải khẩn trương để trình các cấp có thẩm quyền để cho chủ trương đầu tư trong quý 1/2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ 3 dự án cao tốc đi qua TP.HCM NGUYÊN VŨ

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GTVT, Bộ KH-ĐT, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước nhanh chóng giải quyết vướng mắc, thúc đẩy các dự án giao thông trọng điểm như cao tốc Bến Lức - Long Thành, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Riêng với việc phát triển đường sắt đô thị, Thủ tướng đồng tình với việc TP.HCM xây dựng đề án tổng thể. Thủ tướng chia sẻ đã trao đổi với Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên về việc cần thay đổi tư duy, làm đề án tổng thể, chọn phương pháp đầu tư hệ thống đường sắt đô thị cho 2 thành phố lớn một cách hiện đại, không làm manh mún nữa.

"Chúng ta vay một cục rồi làm chung, lựa chọn 1-2 nhà đầu tư. Thế còn các nhà đầu tư thứ cấp thì do họ chọn miễn sao đảm bảo đúng hợp đồng. Hiện chúng ta chia nhiều gói thầu quá, mình phải rút kinh nghiệm", Thủ tướng nói thêm.

Về đề xuất tăng thêm một Phó chủ tịch UBND TP.HCM chuyên trách Nghị quyết 98, Thủ tướng ủng hộ và nhấn mạnh đây là nhiệm vụ tăng thêm nhằm thực hiện các mục tiêu lớn của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ nên cần có người theo dõi, hỗ trợ Chủ tịch UBND TP.HCM.

Tuy nhiên, thẩm quyền quyết định chức danh này thuộc Ban Bí thư nên Chính phủ sẽ cùng Thành ủy TP.HCM đề xuất. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định sẽ cùng Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao đổi với Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai về đề xuất này.