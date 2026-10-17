Thủ tướng: Phấn đấu 2027 tăng trưởng GDP 10% trở lên

Thông tin trên được Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh trong báo cáo kinh tế - xã hội của Chính phủ tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI vào sáng nay 17.10.

Điểm lại các kết quả đạt được 9 tháng năm 2026, người đứng đầu Chính phủ cho biết, tăng trưởng kinh tế cao gắn với ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Cụ thể, tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước; GDP quý 3 tăng 9,95%, 9 tháng tăng 9,01%, thuộc nhóm cao của khu vực và thế giới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI ẢNH: QUOCHOI

Thu ngân sách Nhà nước cả năm ước đạt 3,06 triệu tỉ đồng, tăng 14%, trong khi đã miễn, giảm, gia hạn thuế, phí khoảng 360.000 tỉ đồng. Đến hết năm 2026, nợ công khoảng 33 - 34% GDP; nợ Chính phủ khoảng 32 - 33% GDP; nợ nước ngoài quốc gia khoảng 28 - 29% GDP; bội chi ngân sách khoảng 4,1% GDP, trong giới hạn an toàn.

Đáng chú ý, lần đầu tiên thị trường chứng khoán được nâng hạng; Moody’s nâng triển vọng của Việt Nam từ mức “ổn định” lên “tích cực”. Các tổ chức quốc tế đánh giá cao sức chống chịu và triển vọng tăng trưởng của Việt Nam...

Xuất nhập khẩu tăng 30,4%, cả năm ước đạt 1.110 tỉ USD, lần đầu tiên vượt ngưỡng 1.000 tỉ USD. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 9 tháng đạt 3,11 triệu tỉ đồng, tăng 15,1%. Giải ngân đầu tư công đạt gần 643.000 tỉ đồng, bằng 63% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ gần 13%.

Vốn FDI đăng ký đạt 50,36 tỉ USD, tăng 76,4%, cao nhất từ năm 2021, tập trung nhiều vào chế biến, chế tạo, công nghệ cao, điện tử, bán dẫn. Hoạt động doanh nghiệp tiếp tục khởi sắc.

Cạnh đó, theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, hệ thống pháp luật tiếp tục được hoàn thiện, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực; kiến tạo thể chế phát triển, tạo chuyển biến thực chất trong tổ chức thực thi theo tinh thần Nghị quyết 66 của Trung ương.

Về kết cấu hạ tầng, đã hoàn thành thêm 395 km đường bộ cao tốc, đưa vào khai thác toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông, khởi công đồng loạt 5 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội... Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống người dân được cải thiện.

Người đứng đầu Chính phủ cũng thẳng thắn chỉ rõ những khó khăn, thách thức như nhu cầu vốn đầu tư lớn và sức ép lạm phát nên mặt bằng lãi suất huy động và cho vay còn cao. Huy động nguồn lực xã hội còn hạn chế. Tiếp cận đất đai, tín dụng của doanh nghiệp nhỏ và vừa còn khó khăn. Cơ cấu xuất nhập khẩu chưa bền vững.

Đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn; tăng trưởng kinh tế chưa lan tỏa đồng đều; ô nhiễm không khí, ngập úng, ùn tắc giao thông, cháy nổ… chưa được xử lý triệt để; thiên tai, thời tiết cực đoan khó lường; an ninh mạng, tội phạm công nghệ cao, ma túy... còn phức tạp.

Hỗ trợ "doanh nghiệp một người", hộ kinh doanh thành doanh nghiệp

Về mục tiêu năm 2027, Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Trong đó, tăng trưởng GDP phấn đấu từ 10% trở lên; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khoảng 4,5%; GDP bình quân đầu người đạt 6.100 USD; năng suất lao động xã hội bình quân tăng 8,6%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm 1 - 1,5%.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2027 từ 10% trở lên

ẢNH: QUOCHOI

Cụ thể, phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước khoảng 9,1%, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên. Đa dạng hóa nguồn vốn thông qua: phát hành các loại hình trái phiếu; vay ODA; huy động nguồn vốn tín dụng, nguồn lực tư nhân; tăng đầu tư của doanh nghiệp nhà nước; khuyến khích doanh nghiệp FDI tái đầu tư lợi nhuận tại Việt Nam.

Phát triển thị trường vốn trung và dài hạn; phấn đấu nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia, thu hút các quỹ đầu tư quốc tế và dòng vốn gián tiếp nước ngoài dài hạn, ổn định...

Thủ tướng cũng nhấn mạnh giải pháp hoàn thành xử lý nhà, đất dôi dư, không để hư hỏng, xuống cấp, lãng phí. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thay thế ngay cán bộ đùn đẩy, né tránh, không hoàn thành nhiệm vụ.

Đặc biệt, tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp tư nhân phát triển theo Nghị quyết 68, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ “doanh nghiệp một người”, hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn, tiên phong, cạnh tranh quốc tế.

Phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo Nghị quyết 10, thu hút FDI có chọn lọc gắn với chuyển giao công nghệ, liên kết thực chất với doanh nghiệp Việt Nam. Hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý nợ xấu, tổ chức tín dụng yếu kém, ngăn ngừa hiệu quả sở hữu chéo...