Thủ tướng: Quyết liệt phòng cháy, chữa cháy rừng trên phạm vi cả nước

Chiều 1.5, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Công điện số 43/CĐ-TTg về việc tiếp tục quyết liệt triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trên phạm vi cả nước

Theo công điện, trong những ngày vừa qua, do tác động của biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, nắng nóng gay gắt đã và đang diễn ra ở nhiều địa phương, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 độ C đến 39 độ C, có nơi trên 42 độ C.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường phòng, chống cháy rừng trên phạm vi cả nước T.N

Cả nước đã xảy ra 15 vụ cháy rừng tại các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Quảng Trị, Nghệ An, Cà Mau, Kiên Giang, An Giang..., làm cháy trên 260 ha rừng các loại, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sinh thái và đời sống của nhân dân.

Đặc biệt, vụ cháy từ ngày 26 - 27.4 tại H.Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang_) đã thiêu rụi gần 20 ha rừng, khiến 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh và 1 kiểm lâm khác bị thương khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng.

Cháy rừng dữ dội ở Nghệ An, hàng trăm người dập lửa trong đêm

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong những ngày tới nắng nóng sẽ tiếp tục xảy ra tại nhiều địa phương, nhất là các tỉnh khu vực Duyên hải Trung bộ (từ Quảng Bình đến Phú Yên), Tây nguyên và Nam bộ; từ ngày 10 - 20.5, khu vực Bắc bộ và Trung bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng trở lại. Do đó, nguy cơ xảy ra cháy rừng vẫn ở mức cao.

Để tiếp tục chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các địa phương chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về phòng cháy, chữa cháy rừng từ sớm, từ xa.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Đồng thời, kiểm tra, đôn đốc, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân, nhất là hoạt động đốt nương làm rẫy, tạm dừng việc dùng lửa để xử lý thực bì; xử lý nghiêm các hành vi dùng lửa có nguy cơ gây cháy rừng trong suốt thời kỳ cao điểm, nguy cơ cháy rừng cao.

Chủ động và khẩn trương rà soát kế hoạch, phương án phòng cháy, chữa cháy rừng tại địa phương với phương châm "bốn tại chỗ"; bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng...

Thủ tướng giao Phó thủ tướng Trần Lưu Quang trực tiếp chỉ đạo và xử lý các vấn đề liên quan đến phòng cháy, chữa cháy rừng; nhất là các vấn đề phát sinh, đột xuất, bất ngờ.