Thủ tướng: Sẽ đổi mới hệ thống phân phối thuốc, hệ thống phân phối xăng dầu

Tại buổi trao đổi với các đại biểu tại Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam diễn ra sáng 5.6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết Chính phủ sẽ đẩy mạnh cải cách hệ thống phân phối thuốc và xăng dầu theo hướng giảm trung gian, kiểm soát chất lượng và giá bán.

Đại biểu Trần Thị Chi, Chủ tịch Công đoàn Công ty New Wing (Bắc Ninh) ẢNH: HẢI NGUYỄN

Sức khỏe, an sinh xã hội và điều kiện sống là một trong những vấn đề được các đại biểu phản ánh tới Thủ tướng và đại diện các bộ, ngành liên quan.

Đại biểu Trần Thị Chi, Chủ tịch Công đoàn Công ty New Wing (Bắc Ninh), cho biết bên cạnh các vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội và phúc lợi, người lao động đặc biệt quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe.

Theo bà Chi, thực tế hiện nay cho thấy công nhân vẫn đối mặt với nhiều nguy cơ về bệnh nghề nghiệp, trong khi việc khám sức khỏe định kỳ ở một số nơi chưa được thực hiện nghiêm túc. Chất lượng khám chữa bệnh còn khó kiểm soát, đặc biệt tình trạng căng thẳng, áp lực tâm lý và các vấn đề sức khỏe tinh thần đang ngày càng đáng lo ngại.

Từ thực tiễn hoạt động công đoàn, bà Chi kiến nghị: "Chính phủ tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm, nhất là đối với bữa ăn ca và các dịch vụ ăn uống quanh khu công nghiệp; siết chặt quản lý thuốc chữa bệnh, thuốc giả, thuốc kém chất lượng và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe không rõ nguồn gốc".

Bên cạnh đó, đại diện công đoàn cũng đề xuất xây dựng các chương trình chăm sóc sức khỏe chủ động cho công nhân như nâng cao chất lượng khám sức khỏe định kỳ, tầm soát bệnh nghề nghiệp, bệnh mãn tính và tư vấn sức khỏe tinh thần ngay tại khu công nghiệp.

Bộ Y tế sẽ là đầu mối quản lý an toàn thực phẩm

Trả lời các kiến nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về đột phá trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đã xác định từ năm 2026 sẽ triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần theo lộ trình và nhóm đối tượng ưu tiên. Trong đó, người lao động là một trong những nhóm được ưu tiên.

Không chỉ dừng ở việc khám sức khỏe, Chính phủ đã giao Bộ Y tế nghiên cứu đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe của người dân, đặc biệt là các nhóm ưu tiên, để đề xuất chính sách phù hợp.

Liên quan đến các vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm như an toàn thực phẩm, thuốc chữa bệnh và thực phẩm chức năng, Thủ tướng cho biết Chính phủ đang chỉ đạo hoàn thiện cơ chế quản lý theo hướng rõ trách nhiệm, tránh chồng chéo.

"Thay vì nhiều bộ, ngành cùng tham gia quản lý như hiện nay, sẽ giao một cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm chính. Bộ Y tế được định hướng trực tiếp quản lý lĩnh vực an toàn thực phẩm, thuốc chữa bệnh và thực phẩm chức năng", Thủ tướng thông tin và cho cho rằng đây là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ sức khỏe người dân và người lao động.

Giảm trung gian trong phân phối thuốc

Một trong những nội dung được các đại biểu đặc biệt quan tâm là tình trạng thuốc giả, thuốc kém chất lượng và giá thuốc còn ở mức cao.

Thủ tướng cho biết đã yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương trình Chính phủ đề án đổi mới hệ thống phân phối thuốc theo hướng giảm các khâu trung gian, giúp người dân tiếp cận thuốc với giá hợp lý hơn nhưng vẫn bảo đảm chất lượng.

"Chúng ta sẽ đổi mới mạnh mẽ hệ thống phân phối thuốc, cũng như hệ thống phân phối xăng dầu trong thời gian tới để bảo đảm chất lượng, giá cả. Đây là một trong những ưu tiên có tác động trực tiếp đến lợi ích của người lao động", Thủ tướng khẳng định.

Theo người đứng đầu Chính phủ, việc hoàn thiện hệ thống phân phối không chỉ góp phần ổn định thị trường mà còn giảm chi phí sinh hoạt, chi phí chăm sóc sức khỏe cho người lao động.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương, nhất là những nơi tập trung đông khu công nghiệp và công nhân lao động, cần chủ động hơn trong việc thực hiện các chính sách dành cho người lao động.

Theo Thủ tướng, việc chăm lo đời sống, sức khỏe, nhà ở, đào tạo nghề, an toàn lao động và giáo dục cho công nhân không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.