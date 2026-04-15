Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thủ tướng: Sẽ trình Quốc hội nghị quyết khơi thông nguồn lực đất đai

Mai Hà
Mai Hà
15/04/2026 14:26 GMT+7

Sáng 15.4, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2026 - 2031 chủ trì phiên họp thứ nhất của hội đồng.

Lắng nghe các ý kiến, kết luận phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhất trí và giao Bộ Nội vụ hoàn thiện kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức phát triển kinh tế xã hội vì mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026 - 2030".

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tập trung tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, đặc biệt là các dự án đất đai

ẢNH: NHẬT BẮC

Yêu cầu tất cả các ngành, các cấp phải nỗ lực, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, các chỉ tiêu thi đua, Thủ tướng cho rằng không nhất thiết đưa tất cả chỉ tiêu vào phong trào thi đua mà cần gắn kết với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ.

Phong trào thi đua phải gắn với kết quả đầu ra có định lượng rõ ràng, hiệu quả thực chất thay vì hình thức. Về các nội dung trọng tâm, Thủ tướng cho rằng để phong trào thi đua tạo được đột phá, cần thống nhất nhận thức, tư duy và hành động trong toàn hệ thống chính trị.

Nhiệm vụ thi đua phải khơi dậy được niềm tin và sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp cũng như mọi tầng lớp nhân dân. Thủ tướng giao Bộ Nội vụ rà soát lại các phong trào hiện có để tránh trùng lắp về nội dung và tên gọi. Cần có một chương trình thi đua tổng thể, ngắn gọn, có tính đại diện cao để tập trung nguồn lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng.

Đồng thời, phong trào thi đua tập trung vào phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng năng suất và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Năm 2026 được xác định là năm hướng về cơ sở, do đó cần tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, đặc biệt là cấp xã, phường.

Tiết kiệm 20%, ngân sách sẽ có thêm 360.000 tỉ đồng

Nhấn mạnh cần tập trung tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, đặc biệt là các dự án đất đai, Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ trình Quốc hội bổ sung nghị quyết để khơi thông nguồn lực này.

Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, ngay từ đầu nhiệm kỳ, mục tiêu tiết kiệm ít nhất 10% chi thường xuyên đã được thực hiện, hướng tới cắt giảm thêm từ 5 - 10% nữa.

Nếu tiết kiệm được 20%, ngân sách sẽ có thêm khoảng 360.000 tỉ đồng cho các ưu tiên quốc gia; tập trung cắt giảm chi phí không thiết yếu, giảm tối đa chi phí mua sắm, hội nghị, hội thảo và đi công tác. Phong trào thi đua cũng đề ra các nhiệm vụ giải pháp tiết kiệm điện, xăng dầu trên phạm vi toàn quốc với các chỉ tiêu định lượng cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương.

Chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua hướng về cơ sở, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường cải cách hành chính, tiếp tục cắt giảm điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính để giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Phong trào thi đua phải thực chất, hướng tới những người trực tiếp làm việc tại cơ sở để phát hiện, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm của các bộ trưởng, trưởng ngành, bí thư tỉnh ủy và ban thường vụ các cấp…, Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc xử lý các vấn đề tồn đọng, ách tắc tại địa phương và đơn vị mình quản lý.

Tin liên quan

Thủ tướng: Đưa BV Bạch Mai, Việt Đức 2 hoạt động trong quý 2

Thủ tướng: Đưa BV Bạch Mai, Việt Đức 2 hoạt động trong quý 2

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Y tế dứt khoát đưa Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 vào hoạt động trong quý 2.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Không chấp nhận tăng trưởng 'nóng' bằng mọi giá

Thủ tướng Lê Minh Hưng thi đua khen thưởng TIẾT KIỆM tăng trưởng 2 con số
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận