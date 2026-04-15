Thủ tướng: Sẽ trình Quốc hội nghị quyết khơi thông nguồn lực đất đai

Lắng nghe các ý kiến, kết luận phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhất trí và giao Bộ Nội vụ hoàn thiện kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức phát triển kinh tế xã hội vì mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026 - 2030".

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tập trung tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, đặc biệt là các dự án đất đai ẢNH: NHẬT BẮC

Yêu cầu tất cả các ngành, các cấp phải nỗ lực, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, các chỉ tiêu thi đua, Thủ tướng cho rằng không nhất thiết đưa tất cả chỉ tiêu vào phong trào thi đua mà cần gắn kết với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ.

Phong trào thi đua phải gắn với kết quả đầu ra có định lượng rõ ràng, hiệu quả thực chất thay vì hình thức. Về các nội dung trọng tâm, Thủ tướng cho rằng để phong trào thi đua tạo được đột phá, cần thống nhất nhận thức, tư duy và hành động trong toàn hệ thống chính trị.

Nhiệm vụ thi đua phải khơi dậy được niềm tin và sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp cũng như mọi tầng lớp nhân dân. Thủ tướng giao Bộ Nội vụ rà soát lại các phong trào hiện có để tránh trùng lắp về nội dung và tên gọi. Cần có một chương trình thi đua tổng thể, ngắn gọn, có tính đại diện cao để tập trung nguồn lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng.

Đồng thời, phong trào thi đua tập trung vào phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng năng suất và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Năm 2026 được xác định là năm hướng về cơ sở, do đó cần tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, đặc biệt là cấp xã, phường.

Tiết kiệm 20%, ngân sách sẽ có thêm 360.000 tỉ đồng

Nhấn mạnh cần tập trung tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, đặc biệt là các dự án đất đai, Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ trình Quốc hội bổ sung nghị quyết để khơi thông nguồn lực này.

Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, ngay từ đầu nhiệm kỳ, mục tiêu tiết kiệm ít nhất 10% chi thường xuyên đã được thực hiện, hướng tới cắt giảm thêm từ 5 - 10% nữa.

Nếu tiết kiệm được 20%, ngân sách sẽ có thêm khoảng 360.000 tỉ đồng cho các ưu tiên quốc gia; tập trung cắt giảm chi phí không thiết yếu, giảm tối đa chi phí mua sắm, hội nghị, hội thảo và đi công tác. Phong trào thi đua cũng đề ra các nhiệm vụ giải pháp tiết kiệm điện, xăng dầu trên phạm vi toàn quốc với các chỉ tiêu định lượng cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương.

Chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua hướng về cơ sở, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường cải cách hành chính, tiếp tục cắt giảm điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính để giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Phong trào thi đua phải thực chất, hướng tới những người trực tiếp làm việc tại cơ sở để phát hiện, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm của các bộ trưởng, trưởng ngành, bí thư tỉnh ủy và ban thường vụ các cấp…, Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc xử lý các vấn đề tồn đọng, ách tắc tại địa phương và đơn vị mình quản lý.