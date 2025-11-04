Thủ tướng: Tăng trưởng cao là rất khó, nhưng chúng ta có dư địa để làm

Chiều 4.11, thảo luận tổ tại kỳ họp 10 Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Phạm Minh Chính góp ý đối với dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cũng như thông tin về một số vấn đề đại biểu quan tâm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại tổ chiều 4.11 ẢNH: GIA HÂN

Xây dựng pháp luật phải gắn với thực tiễn

Thủ tướng nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của đoàn kết dân tộc nhằm phục vụ lợi ích quốc gia, tạo nên sức mạnh; đồng thời phân tích về 3 đột phá chiến lược gồm hạ tầng, nguồn nhân lực và thể chế.

Với hạ tầng chiến lược, nhiệm kỳ vừa rồi đã đầu tư hơn so với nhiệm kỳ trước, tập trung làm đường cao tốc, đường bộ và sắp tới là đường sắt cao tốc Bắc - Nam.

Qua thực tế cho thấy, các bộ, ngành, địa phương cần sự chủ động trong xây dựng thể chế. Ví dụ, nhiệm kỳ trước chưa giao địa phương nào làm dự án thì nay đã giao, một số địa phương làm rất nhanh, trước đây ngại thì nay tự tin làm.

Thủ tướng khẳng định hạ tầng đòi hỏi đầu tư rất lớn, vì thế không chỉ có Nhà nước (bao gồm cả T.Ư và địa phương) mà cần huy động cả nguồn lực tư nhân, phải có hợp tác công - tư thì mới phát triển được. Song song là phân cấp phân quyền đi đôi phân bổ nguồn lực, tăng cường giám sát, kiểm tra và nâng cao năng lực thực thi.

Về xây dựng pháp luật, Thủ tướng nói đây là động lực, nguồn lực và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Vì vậy, không chỉ tập trung quản lý mà phải thay đổi tư duy gắn với thực tiễn, không phải quản không được thì xây dựng cơ chế cấm.

Giả định với lĩnh vực đầu tư dự án, khó nhất là khâu giải phóng mặt bằng, tái định cư, đền bù… Pháp luật phải có chính sách phù hợp để hài hòa lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp và Nhà nước.

Hoặc trong cơ chế chỉ định thầu, Thủ tướng cho rằng cần mạnh dạn thực hiện thay vì đấu thầu nhưng thực chất chỉ là hợp thức hóa. Quan trọng là chỉ định thầu phải vô tư, trong sáng, cán bộ dám chịu trách nhiệm thực hiện.

Các đại biểu thảo luận tại tổ ẢNH: GIA HÂN

"Dân tộc ta càng áp lực càng nỗ lực, càng khó khăn càng nảy ra sáng kiến"

Đề cập đến chính quyền địa phương 2 cấp, Thủ tướng đánh giá đã đạt thắng lợi, góp phần sắp xếp lại giang sơn, chuyển từ quản lý sang kiến tạo và phục vụ nhân dân.

Tuy nhiên, với bộ máy chính quyền địa phương 3 cấp cùng thói quen hình thành đã 80 năm nay, không thể đòi hỏi ngay lập tức đáp ứng được hết các mục tiêu đặt ra.

Với phương châm không cầu toàn, không nóng vội, nhưng cũng không bỏ lỡ cơ hội, Thủ tướng cho rằng cần hoàn chỉnh chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và từ đó hình thành bộ máy phù hợp, gắn với xây dựng vị trí việc làm, bố trí cán bộ và làm chính sách phù hợp.

Về thúc đẩy tăng trưởng, Thủ tướng cho rằng, cần gắn với quy mô nền kinh tế, phát triển bền vững, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, nợ vay phải trả được, thu phải đủ chi… Ổn định vĩ mô cũng chính là một động lực tăng trưởng.

Thực tiễn nghiên cứu nhiều nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Thủ tướng cho rằng, cần phải có đột phá về tăng trưởng, gắn tăng trưởng nhanh và bền vững. Các nước thường tăng trưởng 9 - 10%, chúng ta cũng phải đạt được mức này, mới rút ngắn được và đảm bảo 2 mục tiêu chiến lược.

Nhìn nhận việc đặt mục tiêu tăng trưởng cao là rất khó, song Thủ tướng khẳng định chúng ta có dư địa để làm. "Dù sức ép chúng ta vẫn phải đặt ra để làm. Dân tộc ta càng áp lực càng nỗ lực, càng khó khăn càng nảy ra sáng kiến. Nếu ta bình bình 6 - 7% hài lòng rồi, tăng trưởng thế được rồi thì mình nhẩn nha hơn chút. Nhưng đặt ra mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên là tạo ra áp lực cùng nỗ lực", Thủ tướng nhấn mạnh.

Vẫn theo Thủ tướng, cả thế giới đều phải lấy tăng trưởng là mục tiêu vì khi có tăng trưởng sẽ tăng quy mô nền kinh tế, thu nhập đầu người, năng suất đều tăng và từ đó cải thiện đời sống dân sinh. Do đó, việc này đã được tính toán, để đảm bảo đến năm 2030 quy mô nền kinh tế đạt 800 tỉ USD đến gần 1.000 tỉ USD, đuổi kịp các nước nhanh hơn.