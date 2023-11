Thủ tướng Thái Lan vẫn giữ chương trình phát tiền cho dân bất chấp tranh cãi

Trong bối cảnh có nhiều lời kêu gọi thu nhỏ quy mô của chương trình "phát tiền cho dân" trị giá 560 tỉ baht (khoảng 379.000 tỉ đồng), Thủ tướng Srettha ngày 10.11 thông báo chính phủ Thái Lan sẽ giảm quy mô của chương trình xuống còn 500 tỉ baht (338.000 tỉ đồng), theo Reuters.



Số tiền này sẽ được phân phát cho 50 triệu người Thái thông qua ví điện tử, chỉ loại trừ những người có thu nhập cao khỏi chương trình, nhằm kích thích nền kinh tế đang trì trệ.

"Đây không phải là để giúp đỡ người nghèo mà là để bơm tiền vào nền kinh tế… để người dân trở thành đối tác với chính phủ nhằm vực dậy nền kinh tế trong khi vẫn duy trì kỷ luật tài chính", ông Srettha phát biểu trong một cuộc họp báo.

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin REUTERS

Trước đó, chính phủ Thái Lan được cho là sẽ cắt giảm mạnh hơn quy mô của chương trình, sau khi các nhà kinh tế và một số cựu thống đốc ngân hàng trung ương cảnh báo rằng việc này có thể gây ra vấn đề về tài chính và làm gia tăng lạm phát.

Quy mô của chương trình này tương đương khoảng 3% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Thái Lan.

Ông Srettha cho biết chính phủ sẽ đệ trình lên quốc hội dự luật để vay 500 tỉ baht cho chương trình. Theo kế hoạch, mỗi người dân đủ điều kiện sẽ nhận được 10.000 baht (6,7 triệu đồng) để chi tiêu tại địa phương của họ trong vòng 6 tháng, bắt đầu từ tháng 5.2024.

Nhà lãnh đạo cũng cam kết chính phủ sẽ tuân thủ kỷ luật tài chính và sử dụng ngân sách nhà nước để trả các khoản vay trong 4 năm tới trong khi vẫn giữ nợ công trong giới hạn đã đặt ra. Theo ông Srettha, nhiều dự án theo sau chương trình phát tiền sẽ giúp nền kinh tế Thái Lan đạt mức tăng trưởng trung bình 5%/năm trong 4 năm tới.

Ông Srettha cũng cho biết lạm phát hiện đã ở mức thấp và chương trình phát tiền sẽ không có tác động lớn đến giá tiêu dùng.

Ông Srettha, ông trùm bất động sản dấn thân vào chính trường hồi đầu năm nay, đã nắm quyền được 2 tháng và đang theo đuổi các chính sách cắt giảm chi phí sinh hoạt, kiểm soát nợ gia đình và thúc đẩy kinh tế thông qua du lịch.

Nền kinh tế Thái Lan chỉ tăng trưởng 1,8% so với cùng kỳ trong quý 2 năm nay, chậm lại đáng kể so với quý trước, do xuất khẩu và đầu tư yếu cản trở sự phục hồi của ngành du lịch. Bộ Tài chính Thái Lan dự đoán nền kinh tế nước này sẽ tăng trưởng 3,2% trong năm 2024, chưa tính đến tác động của chương trình phát tiền.