Thủ tướng trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho 2 đội bóng

Nhằm tổng kết, đánh giá công tác chuẩn bị, tổ chức SEA Games 31 và tuyên dương, khen thưởng các VĐV đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 31, Bộ VH-TT-DL tổ chức lễ tổng kết, khen thưởng SEA Games 31. Sự kiện diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội, vào 17 giờ ngày 1.6.

Thành phần tham dự gồm lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam và các VĐV được trao tặng Huân chương lao động hạng Nhì và hạng Ba; đại diện các tập thể và VĐV được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; đại diện các HLV, chuyên gia và cán bộ phụ trách các môn thể thao có trong chương trình SEA Games 31.

Lễ trao thưởng được vinh dự đón các vị khách mời là lãnh đạo cao cấp của Chính phủ. Dự kiến, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước cho các cá nhân là các VĐV xuất sắc; trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho các cá nhân và tập thể giành thành tích xuất sắc tại đại hội.

Ngày 31.5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 4 VĐV sau: Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng, sinh năm 2000, đoạt 5 HCV bơi lội (trong đó 4 HCV các nội dung cá nhân: 400 m tự do, 1.500 m tự do, 800 m tự do, 200 m bướm và 1 HCV nội dung tiếp sức 4x200 m tự do nam), phá 2 kỷ lục SEA Games nội dung 400 m tự do và tiếp sức 4x200 m tự do nam. VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh, giành 3 HCV ở 3 nội dung 1.500 m, 5.000 m và 3.000 m vượt chướng ngại vật, phá 1 kỷ lục SEA Games ở nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật. VĐV bơi Trần Hưng Nguyên đã đoạt HCV 200 m hỗn hợp nam, 400 m hỗn hợp nam, 4x200 m tự do và đặc biệt ở nội dung 200 m ngửa nam, kình ngư sinh năm 2003 này đã xuất sắc giành HCV - thành tích được xem là vô cùng bất ngờ của bơi lội Việt Nam tại SEA Games 31. VĐV Nguyễn Thị Hương, sinh năm 2001, giành 5 HCV, trong đó có 3 HCV cá nhân và 2 HCV đồng đội môn đua thuyền canoeing.





Chủ tịch nước cũng đã ký quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 19 cá nhân, gồm: VĐV Lê Hoàng Phong (aerobic), Trần Ngọc Thúy Vi (aerobic); Hoàng Quý Phước, Nguyễn Hữu Kim Sơn, Phạm Thanh Bảo (bơi); Trương Thị Phương (đua thuyền canoeing); Lò Thị Hoàng (điền kinh); Nguyễn Thị Huyền, Quách Thị Lan, Nguyễn Văn Lai (điền kinh); Đặng Thu Hương, Nguyễn Đoàn Minh Trường (khiêu vũ thể thao); Nguyễn Thành Lộc (lặn); Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ, Phạm Thị Thảo (đua thuyền rowing); Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ); Lại Gia Thành (cử tạ).

Chủ tịch nước đã ký quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và đội U.23 Việt Nam vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, giành HCV SEA Games 31.

Cũng tại lễ tuyên dương khen thưởng, có 305 VĐV giành HCV tại SEA Games 31 sẽ được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.